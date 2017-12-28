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В мире

27 декабря 2017, 13:50
В России самая большая динамика роста числа долларовых миллионеров в мире

В России самая большая динамика роста числа долларовых миллионеров в мире

За 2015 и 2016 годы их количество увеличилось почти на 20%

Согласно "Отчету о мировом богатстве" 2017 года консалтингового агентства Capgemini, общее состояние долларовых миллионеров за последние годы увеличилось, как и количество людей с активами в размере не менее одного миллиона долларов. По прогнозам консалтинговой компании, активы, принадлежащие им, вскоре превысят 100 триллионов долларов США. По итогам 2016 года, эта сумма составила 63,5 триллиона долларов, сообщает ЕНВ.

Примечательно, что даже в среде богатых людей имеется серьезное расслоение. В то время как ряды миллионеров с активами в размере от 1 до 5 миллионов долларов США, увеличились на 7,4%, число людей, у которых есть, как минимум, 30 миллионов долларов выросло на 8,3%. В докладе Capgemini говорится о большом росте числа миллионеров в Северной Америке и Европе. Там число богатых людей за 2016 год выросло на 7,8% и 7,7% соответственно. При этом, годом ранее эти показатели составляли лишь 2% и 5%. Напротив, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) наблюдается незначительное замедление роста числа долларовых миллионеров.

Агентство Capgemini опубликовало рейтинг стран по росту числа долларовых миллионеров за 2015 и 2016 годы. Россия в этом перечне занимает первое место. Рост количество долларовых миллионеров в нашей стране составил 19,7%. Следом идут Индонезия, Нидерланды и Норвегия (более 13%), далее – Таиланд и Швеция с 12,7% и 12,6% соответственно. Высоких показателей по росту числа долларовых миллионеров добились Тайвань (11,9%), Канада (11,3%), Бразилия и Франция (по 10,7%). Для сравнения, в среднем число долларовых миллионеров в мире за отчетный период увеличилось на 7,5%.

Исследователи сравнили данные о вложении инвестиций за второй квартал 2017-го и четвертый квартал 2016 годов. Фондовые рынки в прошлом году подтолкнули к получению прибыли для инвесторов во многих странах мира. Рост акций упоминается более чем 90% инвесторов как самый важный вклад в их инвестиционную деятельность. В этом году почти треть всей прибыли в мире – это торговля на фондовых рынках. 27,3% составляет инвестирование в валюты и их аналоги (например, биткойны). Вкладываться в недвижимость стало менее выгодно. Удельный вес прибыли, получаемой от сделок с недвижимостью, снизился с 18% в конце 2016 года до 14% - в середине 2017-го.

В исследовании также отмечается, что капитал долларовых миллионеров вырос на 9,2%, в то время как суммарные активы всех категорий населения выросли на 7,5%.

Специалисты Capgemini опросили инвесторов с высоким уровнем чистой прибыли, как они относятся к услугам Google, Amazon, Alibaba Group Holding Ltd., Apple Inc. и Facebook Inc. по управлению капиталами. Более 56% опрошенных заявили, что они положительно относятся к этой идеи и считают эти площадки эффективной, прозрачной, инновационной возможностью инвестирования в онлайн-среду. Начальник отдела продаж Capgemini Билл Салливан отметил, что богатые люди привыкли к взаимодействию с технологиями и хотят использовать те же самые цифровые инструменты в дальнейшем.

Метки: миллионеры

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