В 2018 году евро будет расти, а доллар – падать

2017 год был хорошим годом для евро. По мнению экспертов, в новом году тенденция на укрепление европейской валюты может продолжиться, в частности, если будет падать доллар, сообщает ЕНВ.

Главная проблема для еврочиновников заключается в том, что при росте спроса на евро тяжелее контролировать инфляцию наднациональной валюты (сейчас она составляет около 2% в год). Чем дороже евро, тем жителям ЕС выгоднее пользоваться внутренними деньгами (если они есть), потому как именно с помощью них выгоднее покупать ввезенные в Евросоюз из-за рубежа товары.

На прошлой неделе министр финансов Дании Кристиан Дженсен выступил с предложением изменения курса европейского Центробанка. "Было бы хорошо, если бы ЕЦБ изменил агрессивный стиль кредитно-денежной политики. В условиях создания единого европейского экономического пространства скупка облигаций, на мой взгляд, очень агрессивная мера", - отметил министр 20 декабря.

Дания находится за пределами еврозоны, то есть, хотя и входит в ЕС, но не является страной, в которой евро является официальной валютой. Вместе с тем, датская крона сильнейшим образом привязана к евро, поскольку страна является членом Европейского механизма валютных курсов (ERM II), поэтому денежно-кредитная политика Дании, в целом, отражает тенденции еврозоны.

Ключевая ставка в Дании составляет -0,65 процента. ЕЦБ установил ставку на уровне -0,4%. Аналитики прогнозируют, что Европейский центральный банк в ближайшее время будет выводить в большом количестве деньги из обращения и стимулировать дополнительный спрос на валюту.

Что касается главной мировой валюты – доллара США – то в последние месяцы 2017 года ее рост замедлился, несмотря на более высокие процентные ставки в США и перспективу налоговых реформ, одобренных президентом Трампом. Закон может помочь возвращению денег, которые в настоящее время удерживаются американскими компаниями. Напомним, Дональд Трамп выступает против того, что он считает несправедливой практикой международной торговли, отрицательно влияющей на американских производителей. Ввиду этого, под влиянием мирового валютного рынка доллар США в следующем году может ослабеть. Предполагается, что администрация Трампа не будет возражать против этого, поскольку это повысит конкурентоспособность производства внутри США.

Ослабление доллара может, как и прежде, стимулировать центральные банки в Азии опираться на повышение курса национальной валюты за счет возобновления накопления резервов, что в свою очередь будет стимулировать развитие инвестиций с Европы.

В одном из крупнейших французских финансовых конгломератов Societe Generale считают, что недавний рост мировых валютных резервов объясняется укреплением евро и падением доллара. Таким образом, 2018-й может стать годом укрепляющегося относительно доллара евро.