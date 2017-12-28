"Пятилетка" Синдзо Абэ: итоги и перспективы

В минувший вторник прошло пять лет с момента второго прихода Синдзо Абэ к должности премьер-министра Японии. Основные итоги прошедшей пятилетки – укрепление экономики и влияния правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает ЕНВ.

За последние пять лет с тех пор, как Абэ вернулся к власти в 2012 году, он последовательно настаивал на том, чтобы уделять первостепенное внимание экономике. Сейчас правительство находится на полпути к достижению преодоления дефляции. Между тем, как считают эксперты, Абэ будет стремиться оставаться у власти как можно дольше, чтобы реализовать инициативу о конституционной поправке. На выборах в Палату представителей, прошедших в октябре, правящая ЛДП одержала пятую победу подряд.

В пятницу показатель Nikkei закрылся на уровне 22 902 пункта на Токийской фондовой бирже, что примерно в 2,2 раза превышает уровень 2012 года. В то же время сам Синдзо Абэ подчеркивает, что общественность не ощущает экономического подъема. В связи с этим, глава Японии пообещал ускорить принятие дополнительных экономических мер.

В ходе ноябрьского общенационального опроса издания Yomiuri Shimbun 62 процента респондентов выступили за то, чтобы кабинет Синдзо Абэ отдавал приоритет экономике и безопасности. Это служит определенным сигналом тому, что так называемый "доброжелательный экономический цикл", предусмотренный Абэ, не был реализован, поскольку бизнес препятствует росту зарплат сотрудников. Синдзо Абэ также намерен решить вопрос с повышением заработной платы в стране.

Еще одна причина для беспокойства заключается в том, следует ли увеличить ставку налога на потребление (аналога налога на НДС в Японии, - прим. ред.) с 8 до 10 процентов в октябре 2019 года. Абэ уже откладывал его повышение. Эксперты отмечают, что если он и снова задержит рост ставки, это может спровоцировать критику провала экономической политики премьера со стороны правительственных экспертов.

Помимо экономики Синдзо Абэ большое внимание уделяет развитию дипломатии. Среди лидеров стран G7 премьер-министр Японии является вторым по продолжительности нахождения у поста главой государства после канцлера Германии Ангелы Меркель. "Сильное доверие общественности к кабмину дает мне большую силу в дипломатии, - недавно отметил Синдзо Абэ.

Углубилось сотрудничество и в японско-американском альянсе. Еще 2012 году отношения между Японией и США переживали не лучший период в своей истории. В 2013 году власти Соединенных Штатов выразили разочарование по поводу визита премьер-министра в храм Ясукуни. Однако после того, как Япония приняла закон об ограничении права на самооборону, двусторонние отношения были улучшены. В 2016 году бывший президент США Барак Обама посетил место атомной бомбардировки Хиросимы, в то время как Абэ совершил мемориальный визит в Перл-Харбор вместе с лидером Соединенных Штатов. Премьер-министр также установил личные доверительные отношения с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Тем не менее, некоторые проблемы в отношениях между двумя странами остаются. Японские эксперты считают, что Дональд Трамп, посетивший Японию в ноябре, дистанцировался от темы северокорейской угрозы в разговоре с Синдзо Абэ. Источник издания Yomiuri Shimbun, близкий к японско-американской дипломатии, заявил: "Дистанцирование от правительства США станет сложной задачей в будущем для японского правительства".

Для самого Синдзо Абэ, который в целом успешно руководит экономическим и дипломатическим блоками правительства, нерешенной задачей является поправка в Конституцию страны. Напомним, в ходе первого срока Синдзо Абэ (2006-2007 гг.) было создано национальное законодательство о референдуме, предусматривающее процедуры внесения поправок в Конституцию. Тогда Абэ назвал закон "мостом" к конституционной поправке.

У премьер-министра Японии есть шанс сделать исторический шаг, впервые изменив послевоенную конституцию, навязанную внешними силами. Еще пять лет назад кабинет министров Абэ был коалиционным, потому как правящий блок не имел большинства в парламенте. Тем не менее, Синдзо Абэ последовательно переизбирался на пост премьер-министра в 2013 и 2016 годах, а его Либерально-демократическая партия одержала успех на выборах в нижнюю палату в 2014 и 2017 годах. На этих выборах правящие партии заняли две трети мест в обеих палатах парламента. Полученное большинство позволяет проводить поправки в конституцию. Синдзо Абэ уже ввел вопрос о внесении поправки в конституцию в политическую повестку дня. Впрочем, как и ожидал японский премьер, при обсуждении с оппозиционными силами данный вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. В интервью Yomiuri Shimbun в мае Синдзо Абэ смело выразил цель – внести поправки в Конституцию к 2020 году. Как пишет издание, его заметно раздражало медленное продвижение в дискуссии относительно данного вопроса.

Вторник стал 2193 днем нахождения Синдзо Абэ на должности премьер-министра Японии, если считать год полномочий его первого кабинета. Таким образом, вскоре он может стать самым "долгоживущим" главой государства послевоенного периода.

Синдзо Абэ не склонен к кадровым перестановкам в правительстве и предпочитает стабильность и преемственность в работе кабмина. С момента второго прихода к власти действующего японского премьера заместитель премьер-министра и министр финансов Таро Асо и главный секретарь правительства Суга Ёсихидэ остались на своих должностях. "Без этих двух лиц, которые являются основой правительства, последние пять лет были бы другими", - отметил близкий к Абэ помощник на условиях анонимности. Отметим, премьер-министр Абэ также контролирует и власть в Токио.

Существует лишь небольшое количество законодателей, которые находятся в оппозиции к генеральному секретарю ЛДП, партийному тяжеловесу Тошихиро Никаю. Назначив экс-главу МИДа Фумио Кисиду председателем одного из советов ЛДП, Никай установил хорошие отношения с его внутрипартийной фракцией.

Между тем наблюдается некая неудовлетворенность политическими решениями со стороны канцелярии премьер-министра. "Высокомерие может быть ахиллесовой пятой Абэ. Он неоднократно вызывал провокационные замечания в парламенте", - отмечает Yomiuri Shimbun. Напомним, Синдзо Абэ распустил нижнюю палату парламента в ходе сентябрьской чрезвычайной сессии и отложил обсуждение нескольких законопроектов на специальной сессии Парламента Японии, которая была созвана в ноябре. Существует глубоко укоренившаяся критика Абэ. Председатель комитета по развитию демократии парламента и председатель оппозиционной Конституционной демократической партии Японии Киоми Цуйимото отметила в одном из интервью: "Я хочу, чтобы премьер-министр не избегал обсуждений сложных вопросов и дискуссий".