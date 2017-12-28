Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен"

Уходящий 2017 год, как и полагается Году Огненного Петуха, был богат на яркие и, порой, неожиданные события. Для Приморского края одной из самых значительных перемен стала пертурбация на политической арене. Отставка губернатора Владимира Миклушевского и выборы нового мэра города серьезным образом повлияли на настроения общественности в регионе. Помимо этих ключевых моментов, в крае происходили и другие интересные события, отразившиеся на жизни приморцев. Об итогах прошедшего года – в материале ЕНВ.

Глава меняется – головы летят

4 октября Владимиром Путиным был подписан указ об отставке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Безусловно, эта "неожиданная" новость для многих жителей региона "неожиданной" не стала. Президентская "большая предвыборная чистка" не могла обойти стороной и лидера Приморья. Владимир Миклушевский был освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию, а исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Как новый хозяин Белого дома, Тарасенко начал с кадровой чистки "наследства Миклушевского". Вот только некоторые из них.

Департамент культуры вместо Сергея Матлина возглавила Анна Гоголева. Новым руководителем департамента лесного хозяйства вместо Владимира Иванова стал Дмитрий Рыбин. Департамент земельных и имущественных отношений вместо Ильи Терехова возглавила Ирина Михеева. Вице-губернатора Денис Бочкарев, курирующий работу сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира вернулся на ранее занимаемую должность – в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Служебные контракты были расторгнуты с тремя вице-губернаторами. Это Евгений Полянский, который курировал вопросы проектного управления, информационной политики, международного сотрудничества и туризма. Игорь Степаненко, курировавший вопросы внутренней политики, взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления. Илья Ковалев, который курировал работу по образованию, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуре и молодежной политики. Позже свои посты покинули заместители губернатора Василий Усольцев и Александр Юров. Генеральным директором краевого государственного предприятия "Примтеплоэнерго" стал Фёдор Ярошевич. Ветер перемен, созданный новым главой региона, охватил экономику, культуру, медицину и другие области.

Новый мэр – новые надежды

Не менее значимым стало событие, ознаменовавшее конец уходящего города. После добровольной отставки экс-мэра Игоря Пушкарева, который по-прежнему пребывает в СИЗО, на очередном заседании Думы Владивостока 21 декабря прошло голосование за кандидатуру нового главы города Владивостока. С результатом "единогласно" при восьми воздержавшихся из трех претендентов на кресло мэра депутаты выбрали генерального директора ООО "ТРК "Приморское кольцо" Виталия Веркеенко. Против других кандидатов – Александра Юртаева и Алексея Литвинова – проголосовали 24 человека. С момента единогласного принятия решения депутатами, Виталий Веркеенко считается главой города. Процедура принятия присяги пройдет в Думе города Владивостока 28 декабря

Депутаты – новички

18 сентября состоялись выборы депутатов муниципальных дум во многих муниципальных образованиях Приморья, в том числе, в Большом Камне, ЗАТО Фокино, Лазовском районе, Находке, Арсеньеве, Артеме, в Спасске-Дальнем, Дальнегорске. Обновился на 77% и депутатский корпус во Владивостоке. Торжественное вручение удостоверений депутатам Думы города Владивостока V созыва состоялось 20 сентября в администрации города Владивостока. Большинство депутатских кресел – традиционно за "единороссами", следующая по величине фракция в гордуме – у КПРФ. Кроме того, в Думу прошли депутаты от ЛДПР, "Справедливой России", "Партии пенсионеров".

На первом же заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока, которое состоялось 18 октября, депутаты рассмотрели принятия изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа. По предложению городской администрации внесены изменения в транспортную схему столицы Приморья. Сюда включена дорога из района Эгершельда на остров Русский – с целью замкнуть грузовые потоки, двигающиеся в Торговый порт без заезда во Владивосток. По мнению вице-мэра Леонида Вильчинского, "строительство ВКАДа станет самым большим новшеством в транспортной инфраструктуре края".

Путин и его команда

Важнейшим событием для страны и Приморского края, в частности, стало объявление Владимира Путина о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

В преддверии выборов, глава государства дал ряд поручений правительству, многие из которых касаются непосредственно Дальнего Востока. Так, до 31 декабря 2017 года по поручению президента режим свободного порта Владивостока должен быть распространен на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе. До 1 февраля 2018 года глава РФ дал указание проработать вопрос о предоставлении дальневосточного гектара иностранным гражданам, при условии получения ими гражданства РФ в установленном порядке. Также, должен быть проработан вопрос строительства объектов второй очереди развития ДВФУ на острове Русский, формирование международного научно-образовательного и технологического кластера, и университетского городка мировых стандартов.

Была затронута президентом и транспортная сфера. Путин заявил о готовности выделить дополнительный бюджет на предоставление в течение всего года авиасубсидий для воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на территории ДФО в другие регионы Российской Федерации и на реализацию мероприятий по строительству новых пунктов пропуска через государственную границу России на территории Дальнего Востока.

Кроме того, глава государства дал указание правительству совместно с Банком России до 1 марта следующего года разработать предложения по созданию в СПВ регионального финансового центра, который обеспечит условия осуществления финансовой деятельности, конкурентоспособные в масштабе стран АТР. До 1 ноября текущего года правительство и все дальневосточные регионы должны будут определиться с планами социально-экономического развития субъектов.

На большой конференции Путин отметил криминализованность Приморского края и предложил отрезать от денежного потока управляющие компании. "Владивосток далеко находится от столицы. Как у нас всегда говорили — до господа высоко, до царя далеко. И есть там проблема, которую пока не удалось решить. Не хочется говорить об этом, но вынужден: это достаточно глубокая криминализация региона. Это касается и рыбы, это касается и леса, это касается и других направлений экономической деятельности. Но постепенно-постепенно мы будем там приводить все в чувство. Во всяком случае, в порядок, необходимый для нормальной жизни людей", - заявил Владимир Путин.

ВЭФ – толи еще будет

Немаловажным событием для приморцев стало проведение III Восточного экономического форума, который принял невиданное ранее количество гостей — свыше шести тысяч человек из 60 с лишним стран. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. На ВЭФ было заключено 217 соглашений на общую сумму 2,5 трлн рублей. Приморский край в ходе ВЭФ-2017 подписал соглашения о реализации инвестпроектов на общую сумму более 260 млрд. руб. Во время форума статус резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток получили 15 компаний.

Среди новых проектов выделим фабрику по огранке бриллиантов, которую планирует открыть во Владивостоке индийская группа компаний KGK и реабилитационный центр японских инвесторов JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, открытие которого запланировано на первый квартал 2018 года. Среди значимых для Приморья также отмечен проект вьетнамской компании TH True Milk по развитию молочного животноводства и переработки молока, который будет реализован в ТОР "Михайловский".

XII Международный конгресс рыбаков, который прошел в Приморском крае, стал приоритетным по важности для рыбохозяйственной отрасли. На форуме участники обсуждали многочисленные изменения, происходящие в жизни отрасли, а также, первоочередные задачи, поставленные перед рыбаками в следующем году. В частности, приморских рыбаков интересовал вопрос инвестиционных квот, значительно усложнившийся механизм распределения водных биоресурсов.

Коротко о главном

Особенно в 2017 году порадовали социально значимые для приморцев изменения. Так, указом Путина, в 2018 году может быть запущена специальная программа по ипотеке. С рождением второго или третьего ребенка, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых. Кроме того, стартует "перезагрузка" политики "демографического развития". В 2018 году, семья, в которой родился первый ребенок, будет получать ежемесячные денежные выплаты в среднем коло 10-ти тысяч рублей. В Приморье эта сумма варьируется от 13 до 14 тыс. рублей.

Невозможно забыть и о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, которые были презентованы Центробанком 12 октября в формате телемоста во Владивостоке. Напомним, в конкурсе по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей, приняли участие около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Отбор проходил с июня по октябрь 2016 года. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя: мост на остров Русский, как символ столицы Приморья, космодром "Восточный" в Амурской области, а также символ Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

Порадовал в этом году и финансовый сектор. Так, снижение ставок на ипотечное жилье в Приморском крае достигло рекордного уровня – от 9,5% годовых. То же самое коснулось и потребительских кредитов, которые продаются банками на сегодняшний день от 10,99%. Уровень инфляции в этом году эксперты называют "ниже низшего". Если в 2015 году он составил 13,5%, в 2016 году – 12,2%, то к концу текущего 2017 года инфляция достигла рекордных 2,6%.

В заключение, приведем мнение приморских экспертов.

Политолог Виктор Бурлаков уверен, что уходящий год – прежде всего, год ожиданий. "Ждали ухода Миклушевского, смены власти в городе, в этом ожидании прошел год. 2018 – год надежд. Есть определенная надежда, что руководители города и края смогут использовать обстоятельства переходного периода для улучшения жизни приморцев. В 2017-м мы готовились к великому и значительному. В следующем году всю Россию ждет много интересного: мундиаль, спорная Олимпиада в Корее, выборы президента", - отметил он.

Директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, напротив, уверен, что в 2018 год будет логическим продолжением 2017-го. "Перспектив по улучшению ситуации в регионе не видно, общаясь с представителями власти понимаешь, что переходный период продолжится и в следующем году, как минимум, вплоть до губернаторских выборов в сентябре", - пояснил политолог.

Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов высказал такую точку зрения: "Мы хотели бы двигаться вперед, но что-то не пускает. Почему, несмотря на режим благоприятствования, свободный порт и ТОРы, мощных рывков в экономике не происходит? Можно было бы ссылаться на "первый этап", на то, что "говорить рано", но ведь и динамика инвестиций не особенно оптимистичная. Самое неприятное – мы говорим о создании большого количества рабочих мест, а люди из Приморья продолжают уезжать. Для кого эти новые рабочие места? Миграционный поток в Приморье из КНР, Средней Азии, от которого мы открещивались, сам по себе убывает. А мигранты если не развивали край, то поддерживали инфраструктуру. Определенный оптимизм внушает смена руководства Приморским краем и Владивостоком. Но – не включатся ли новые руководители в текучку, забыв о стратегии развития? Как то делали их предшественники? Мы наблюдаем определенное оживление в части инвестиционных предложений от наших соседей по АТР. Но в чьих интересах все эти проекты? Неужели китайцы и японцы занялись благотворительностью? Уже третий ВЭФ прошел, а мы так и не услышали о собственной стратегии развития края, в русле поворота России на Восток. Потому рискуем, вместо создания крупных конкурентоспособных проектов, таких как большой современный транспортный хаб, увидеть в крае десятки и сотни резидентов, которые "попилят" прибрежную территорию и реализуют собственные интересы. Из предложений кучи инвесторов мы вкривь и вкось формируем свое видение будущего. А это – дополнительные грядущие проблемы для края".

В последние несколько лет политическая и экономическая ситуация в России и в Приморском крае, в частности, так быстро меняется, что порой народ не знает, каким будет следующий год. Безусловно, главным событием в наступающем 2018 году станут выборы президента, которые, по мнению многих политологов, пройдут по максимально повышенной явке до 70%. Многочисленные эксперты делают самые разные прогнозы, однако, как говорится, время покажет.