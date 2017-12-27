Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

26 декабря 2017, 22:30
Приморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в Японию

Приморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в Японию

Чтобы преломить эту тенденцию, необходимо развивать рыбные рынки на территории края

Жители Владивостока покупают на своих рынках российскую дальневосточную нерку на 30 процентов дороже стоимости её поставки в Японию. Россия является основным поставщиком замороженной нерки в Японию. На долю нашей страны за 10 месяцев этого года приходится 66 процентов от общего объёма ввоза нерки в эту страну, сообщает ЕНВ со ссылкой на Ассоциацию марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).

Согласно информации, опубликованной Дальневосточным центром региональных исследований (г. Владивосток) со ссылкой на данные Министерства финансов Японии, по итогам 10 месяцев 2017 г. основным поставщиком замороженной нерки на японский рынок является Россия, на долю которой приходится 66 % от общего объёма импорта этой продукции в Японию.

С января по ноябрь этого года совокупный объём ввоза в Японию замороженной нерки из всех стран составил 28,4 тыс. тонн, из них поставки из России составили 18,8 тыс. тонн. Причём, средняя цена японского импорта российской замороженной нерки за этот период составила 833 иены за килограмм или около 430 рублей.

Вместе с тем, проведенный специалистами Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) мониторинг ряда крупных продуктовых рынков и дискаунтеров показал, что  стоимость мороженой нерки для горожан превышает стоимость её поставки для Японии от 30 до 135 %.

Так, на популярном у горожан и многих приморцев продуктовом рынке на площади Луговая стоимость килограмма мороженой нерки составила 550 рублей, тогда как в одном из продуктовых дискаунтера Владивостока та же самая нерка, но порезанная на стейки и упакованная в полиэтилен, продаётся уже за 1000 рублей за килограмм.

Стоит отметить, что согласно данным интернет-портала fishnotice.com, в порту Владивостока оптовая отпускная цена за килограмм нерки составляет около 300 рублей. Высокие же розничные цены на реализуемую для населения нерку, судя по всему, диктуются и устанавливаются перекупщиками и конечными продавцами.

По мнению руководства ассоциации АМКОР, реализация поручения Президента РФ о создании на Дальнем Востоке рыбных рынков, в том числе, и в г. Владивостоке, позволит реализовывать населению свежую и качественную рыбную продукции по доступным ценам. 

Метки: нерка, стоимость

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Правительство поставило задачу снизить уровень безработицы в Приморье до 1,2% к 2020 годуПравительство поставило задачу снизить уровень безработицы в Приморье до 1,2% к 2020 году
вчера, 15:30
Регионам Дальнего Востока поставили задачу повысить эффективность трудового потенциала
Ученые оценили перспективы промысла сельди на Дальневосточном бассейнеУченые оценили перспективы промысла сельди на Дальневосточном бассейне
вчера, 15:00
По итогам совета ТИНРО-Центру поручено подготовить и разослать региональным институтам инструкции по сбору проб для генетических исследований сельди
По МТК "Приморье-2" "Морской порт в бухте Троицы" осуществил доставку груза в Южную КореюПо МТК "Приморье-2" "Морской порт в бухте Троицы" осуществил доставку груза в Южную Корею
23 декабря 2017, 13:00
Отправителями явились китайские промышленные компании, которые отгрузили рыбопродукцию, зерно и сою в Южную Корею

Последние новости

Со следующего года перелет из Гонконга в Вашингтон займет менее 17 часовСо следующего года перелет из Гонконга в Вашингтон займет менее 17 часов
вчера, 16:30
Новый рейс планирует ввести авиакомпания Cathay Pacific
На Тихоокеанском флоте завершился осенний призывНа Тихоокеанском флоте завершился осенний призыв
вчера, 16:00
Наполненность рядов ТОФ составила 100% от запланированного
ВС РФ признал законным приговор в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска Большого КамняВС РФ признал законным приговор в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска Большого Камня
вчера, 14:30
Вступил в законную силу приговор в отношении экс-начальника уголовного розыска одного из терротделений, осужденного за мошенничество с квартирой

От первого лица

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

РќРѕРІРѕСЃС‚Рё smi2.ru
© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+