Приморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в Японию

Жители Владивостока покупают на своих рынках российскую дальневосточную нерку на 30 процентов дороже стоимости её поставки в Японию. Россия является основным поставщиком замороженной нерки в Японию. На долю нашей страны за 10 месяцев этого года приходится 66 процентов от общего объёма ввоза нерки в эту страну, сообщает ЕНВ со ссылкой на Ассоциацию марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).

Согласно информации, опубликованной Дальневосточным центром региональных исследований (г. Владивосток) со ссылкой на данные Министерства финансов Японии, по итогам 10 месяцев 2017 г. основным поставщиком замороженной нерки на японский рынок является Россия, на долю которой приходится 66 % от общего объёма импорта этой продукции в Японию.

С января по ноябрь этого года совокупный объём ввоза в Японию замороженной нерки из всех стран составил 28,4 тыс. тонн, из них поставки из России составили 18,8 тыс. тонн. Причём, средняя цена японского импорта российской замороженной нерки за этот период составила 833 иены за килограмм или около 430 рублей.

Вместе с тем, проведенный специалистами Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) мониторинг ряда крупных продуктовых рынков и дискаунтеров показал, что стоимость мороженой нерки для горожан превышает стоимость её поставки для Японии от 30 до 135 %.

Так, на популярном у горожан и многих приморцев продуктовом рынке на площади Луговая стоимость килограмма мороженой нерки составила 550 рублей, тогда как в одном из продуктовых дискаунтера Владивостока та же самая нерка, но порезанная на стейки и упакованная в полиэтилен, продаётся уже за 1000 рублей за килограмм.

Стоит отметить, что согласно данным интернет-портала fishnotice.com, в порту Владивостока оптовая отпускная цена за килограмм нерки составляет около 300 рублей. Высокие же розничные цены на реализуемую для населения нерку, судя по всему, диктуются и устанавливаются перекупщиками и конечными продавцами.

По мнению руководства ассоциации АМКОР, реализация поручения Президента РФ о создании на Дальнем Востоке рыбных рынков, в том числе, и в г. Владивостоке, позволит реализовывать населению свежую и качественную рыбную продукции по доступным ценам.