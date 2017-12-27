Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

26 декабря 2017, 16:30
Лайнер авиакомпании Cathay Pacific Airways

Со следующего года перелет из Гонконга в Вашингтон займет менее 17 часов

Новый рейс планирует ввести авиакомпания Cathay Pacific

В пресс-службе Cathay Pacific Airways сообщили о вводе нового рейса "Гонконг-Вашингтон", который со следующего года будет осуществляться лайнером Airbus A350. Планируемый маршрут будет занимать времени на два часа меньше в отличие от существующих рейсов. Кроме того, это будет единственный прямой рейс по маршруту без промежуточных пересадок, сообщает ЕНВ.

Новый рейс на самолете Airbus A350 станет первым коммерческим прямым рейсом в Вашингтон из Гонконга. Со следующего года туристы смогут перелететь с одного континента на другой всего за 17 часов, что, по крайней мере, на два часа меньше по сравнению с длительностью существующих маршрутов. Этот маршрут будет самым длинным из Гонконга, а также самым длинным рейсом для гонконгской авиакомпании Cathay Pacific.

Ранее авиакомпания Cathay сообщала о введении новых европейских направлений в 2018 году, в частности, планируются рейсы из Гонконга в Брюссель, Копенгаген и Дублин. Будет развивать компания и внутренние направления. В частности, со следующего года планируется ввод рейса из Гонконга в административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района Наньнин. Осуществлять его будет дочерняя компания Cathay Dragon.

Согласно источникам издания South China Morning Post, расширение сети рейсов гонконгской авиакомпании в 2018 году, возможно, будет сопряжено с принятием непопулярных мер, в частности, с сокращением рабочих мест и отмены бонусов для пилотов. Сообщается, что данные шаги были восприняты в штыки многими сотрудниками Cathay Pacific Airways.

Введение прямых междугородных рейсов из дальневосточного региона Азии считается проблематичным ввиду больших расстояний от ключевых авиаузлов в мире. Следует отметить, что подобные инициативы о вводе прямых авиамаршрутов в страны Запада наталкивались на препятствия. Например, авиакомпания Singapore Airlines, пустившая прямой рейс из Сингапура в Нью-Йорк в 2013 году, впоследствии отказалась от него ввиду больших затрат топлива при перелете. Использование самолета Airbus A340 с четырьмя двигателями на прямом маршруте в США для сингапурской компании оказалось нецелесообразным. Впрочем, с того времени ведущие авиастроительные компании разработали более экономичные топливные системы, поэтому перспектива ввода новых сверхдальних маршрутов выглядит достаточно реальной.

Таким образом, жители Гонконга, скорее всего, со следующего года смогут перелететь в американскую столицу всего за 17 часов. А сколько времени необходимо путешественникам из Владивостока, которым нужно попасть в Вашингтон? Проведя анализ существующих рейсов, отметим, что на сегодняшний день для этого нужно сделать хотя бы одну пересадку. При этом, в большинстве случаев сменить самолёт владивостокцам придется дважды.

Самый длинный рейс из Владивостока в Вашингтон займет 30 часов. Если выбрать маршрут авиакомпаний "Аэрофлот" и Japan Airlines, то перелет займет всего 20 часов. Но самый короткий вариант займет всего 16 часов 20 минут. Для этого нужно воспользоваться услугами "Аэрофлота" и All Nippon Airways. По этому маршруту человек из приморской столицы попадет в Вашингтон быстрее, чем это сможет делать путешественник из Гонконга в следующем году. 

Метки: Вашингтон, Владивосток, Гонконг, перелеты, рейсы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

От Bitcoin до Weibo: ТОП-5 самых прибыльных проектов в Китае уходящего годаОт Bitcoin до Weibo: ТОП-5 самых прибыльных проектов в Китае уходящего года
22 декабря 2017, 19:50
Вложения в эти проекты окупились более чем в два раза
В Китае создали аналог Tesla X, который в два раза дешевлеВ Китае создали аналог Tesla X, который в два раза дешевле
18 декабря 2017, 13:50
Китайский электромобиль NIO оснащен системой искусственного интеллекта
Китай ограничит количество судов океанического промыслового флотаКитай ограничит количество судов океанического промыслового флота
18 декабря 2017, 12:50
Размер флота должен быть постоянным, в то время как качество судов должно быть повышено

Последние новости

Приморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в ЯпониюПриморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в Японию
вчера, 22:30
Чтобы преломить эту тенденцию, необходимо развивать рыбные рынки на территории края
На Тихоокеанском флоте завершился осенний призывНа Тихоокеанском флоте завершился осенний призыв
вчера, 16:00
Наполненность рядов ТОФ составила 100% от запланированного
Правительство поставило задачу снизить уровень безработицы в Приморье до 1,2% к 2020 годуПравительство поставило задачу снизить уровень безработицы в Приморье до 1,2% к 2020 году
вчера, 15:30
Регионам Дальнего Востока поставили задачу повысить эффективность трудового потенциала

От первого лица

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

РќРѕРІРѕСЃС‚Рё smi2.ru
© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+