Со следующего года перелет из Гонконга в Вашингтон займет менее 17 часов

В пресс-службе Cathay Pacific Airways сообщили о вводе нового рейса "Гонконг-Вашингтон", который со следующего года будет осуществляться лайнером Airbus A350. Планируемый маршрут будет занимать времени на два часа меньше в отличие от существующих рейсов. Кроме того, это будет единственный прямой рейс по маршруту без промежуточных пересадок, сообщает ЕНВ.

Новый рейс на самолете Airbus A350 станет первым коммерческим прямым рейсом в Вашингтон из Гонконга. Со следующего года туристы смогут перелететь с одного континента на другой всего за 17 часов, что, по крайней мере, на два часа меньше по сравнению с длительностью существующих маршрутов. Этот маршрут будет самым длинным из Гонконга, а также самым длинным рейсом для гонконгской авиакомпании Cathay Pacific.

Ранее авиакомпания Cathay сообщала о введении новых европейских направлений в 2018 году, в частности, планируются рейсы из Гонконга в Брюссель, Копенгаген и Дублин. Будет развивать компания и внутренние направления. В частности, со следующего года планируется ввод рейса из Гонконга в административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района Наньнин. Осуществлять его будет дочерняя компания Cathay Dragon.

Согласно источникам издания South China Morning Post, расширение сети рейсов гонконгской авиакомпании в 2018 году, возможно, будет сопряжено с принятием непопулярных мер, в частности, с сокращением рабочих мест и отмены бонусов для пилотов. Сообщается, что данные шаги были восприняты в штыки многими сотрудниками Cathay Pacific Airways.

Введение прямых междугородных рейсов из дальневосточного региона Азии считается проблематичным ввиду больших расстояний от ключевых авиаузлов в мире. Следует отметить, что подобные инициативы о вводе прямых авиамаршрутов в страны Запада наталкивались на препятствия. Например, авиакомпания Singapore Airlines, пустившая прямой рейс из Сингапура в Нью-Йорк в 2013 году, впоследствии отказалась от него ввиду больших затрат топлива при перелете. Использование самолета Airbus A340 с четырьмя двигателями на прямом маршруте в США для сингапурской компании оказалось нецелесообразным. Впрочем, с того времени ведущие авиастроительные компании разработали более экономичные топливные системы, поэтому перспектива ввода новых сверхдальних маршрутов выглядит достаточно реальной.

Таким образом, жители Гонконга, скорее всего, со следующего года смогут перелететь в американскую столицу всего за 17 часов. А сколько времени необходимо путешественникам из Владивостока, которым нужно попасть в Вашингтон? Проведя анализ существующих рейсов, отметим, что на сегодняшний день для этого нужно сделать хотя бы одну пересадку. При этом, в большинстве случаев сменить самолёт владивостокцам придется дважды.

Самый длинный рейс из Владивостока в Вашингтон займет 30 часов. Если выбрать маршрут авиакомпаний "Аэрофлот" и Japan Airlines, то перелет займет всего 20 часов. Но самый короткий вариант займет всего 16 часов 20 минут. Для этого нужно воспользоваться услугами "Аэрофлота" и All Nippon Airways. По этому маршруту человек из приморской столицы попадет в Вашингтон быстрее, чем это сможет делать путешественник из Гонконга в следующем году.