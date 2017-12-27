На Тихоокеанском флоте завершился осенний призыв

На сегодняшний день в соединения и части Тихоокеанского флота прибыло 100 процентов от запланированного количества военнослужащих молодого пополнения призыва "Осень-2017", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота, прибыло более 1300 новобранцев, преимущественно из регионов Дальневосточного Федерального округа. Основная часть призывников была доставлена к местам прохождения военной службы железнодорожным и автомобильным транспортом.

Новобранцы, которым предстоит проходить службу в воинских частях, дислоцированных в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.

По прибытию к месту прохождения службы все военнослужащие пройдут приемно-техническую комиссию, где в течение нескольких дней будущих моряков и морских пехотинцев протестируют флотские психологи, проверит медицинская комиссия, после чего их распределят на корабли, подводные лодки и береговые части.