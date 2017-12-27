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Экономика

26 декабря 2017, 15:30
Правительство поставило задачу снизить уровень безработицы в Приморье до 1,2% к 2020 году

Правительство поставило задачу снизить уровень безработицы в Приморье до 1,2% к 2020 году

Регионам Дальнего Востока поставили задачу повысить эффективность трудового потенциала

Правительство изменило государственную программу Российской Федерации "Содействие занятости населения", добавив в документ пункт о повышении эффективности использования трудового потенциала населения. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 26 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"В ходе реализации Программы на территории Дальнего Востока предусматривается повышение эффективности использования трудового потенциала населения и обеспечение трудовыми ресурсами хозяйствующих субъектов за счёт повышения трудовой мобильности и миграции из других регионов с учётом создания новых рабочих мест", — говорится в обновлённой версии программы.

В документе регионам поставлена задача снизить уровень регистрируемой безработицы. В частности, в Якутии показатель в 2020 году должен составить 2,1 процента вместо 2,4 — в 2017 году, в Приморском крае — 1,2 процента вместо 1,6.

Метки: безработица, Дальний Восток, правительство, регионы, трудовые ресурсы

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