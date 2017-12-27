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Экономика

26 декабря 2017, 15:00
Ученые оценили перспективы промысла сельди на Дальневосточном бассейне

Ученые оценили перспективы промысла сельди на Дальневосточном бассейне

По итогам совета ТИНРО-Центру поручено подготовить и разослать региональным институтам инструкции по сбору проб для генетических исследований сельди

Состояние запасов главных промысловых популяций сельди и перспективы их промысла на Дальневосточном бассейне обсудили специалисты рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов. Заседание специализированного сельдевого совета состоялось в ТИНРО-Центре, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу организации. 

Как отметили ученые, в основу оценки запасов гижигинско-камчатской сельди положены материалы, собранные в заливе Шелихова в мае-июне, результаты съемки на НИС "Профессор Кагановский" весной, архивные материалы исследований предыдущих лет, авиаучеты скоплений в прибрежной зоне и данные промысловой статистики. Данный объект относится к неодуемым с 2012 года. В последние годы основной вылов этой популяции ведется разноглубинными тралами в преднерестовый период, в марте-апреле, в "горле" залива Шелихова. В нерестовый период промышленный вылов производился нерегулярно, например, в 2016 году сельдь облавливалась обкидными неводами и малым кошельковым неводом.

В ходе съемок на НИС "Профессор Кагановский" проведен полный биологический анализ 1647 экземпляров и выполнены массовые промеры 21262 экземпляра. Половозрелая часть популяции в 2017 году состояла из рыб от трех до пятнадцати лет, доминировали особи в возрасте 6-11 лет. В целом специалисты отмечают неплохое пополнение у данной популяции сельди, в 2019 году в промзапас вступит урожайное поколение 2015 года, однако, по словам специалистов, в 2018 году они намерены тщательно следить за динамикой запаса и развитием промысла.

Состояние запаса охотской сельди меняется в зависимости от урожайности находящихся в нем поколений. С 2005 по 2008 гг. появилось два смежных урожайных поколения, которые ряд лет формируют основу запаса. После 2009 года появился ряд смежных неурожайных поколений. Таким образом, в 2015-2017 гг. высокий уровень запаса поддерживался тремя высокоурожайными поколениями – 2006, 2007 и 2009 гг. По мнению ученых, вступление же в запас неурожайных поколений приведет к неизбежному снижению численности с 2018 года. Однако на взгляд специалистов, период снижения будет относительно коротким, поскольку уже в 2020 году в запас массово вступит урожайное поколение 2014 года. 

Благоприятные условия нереста и увеличенные нерестовые площади отмечались в 2016-2017 гг. Вероятно, что поколения, сформированные в 2015-2017 гг., будут урожайными, что приведет к дальнейшему росту запасов охотской сельди.

Промысел корфо-карагинской сельди традиционно проводится в заливе Карагинском и в западной части Берингова моря. В 2017 году промысел концентрировался в районе м. Говена. Для оценки состояния запасов сведения промысловых количественных данных не очень показательны, так как промышленники часто проводят лов только по потребности. Поэтому на промысловых судах находились наблюдатели, по их данным величина уловов на час траления оказалась в целом выше, чем в 2016 году. Размерный состав в промысловых уловах в целом соответствовал таковому в нерестовый период. Кроме того, для оценки состояния нерестового запаса были использованы результаты авиаучетных исследований в 2010-2015 и 2017 гг. и анализа основных биологических показателей производителей.

В настоящее время промысел корфо-карагинской сельди еще продолжается, поэтому окончательная цифра планируемого вылова в подзоне будет сформирована после окончания лова. Специалисты отмечают, что в последние годы, после непродолжительного роста запаса указанной сельди, наблюдается тенденция его снижения.

Исследования запасов сельди залива Петра Великого проводились в августе 2017 года в ходе донной съемки на глубины от 7 до 56 м. В ходе экспедиции выполнено 57 учетных тралений, промерено 547 экземпляров сельди. На 2018 год вся выделенная квота сельди на заседании ДВНПС определена для осуществления спортивного и любительского рыболовства, однако, по мнению ученых, целесообразно выделить часть квот для нужд прибрежного рыболовства – для работы малых предприятий, работающих ставными орудиями лова.

На заседании специалисты обсудили предварительные результаты генетических исследований тихоокеанской сельди Охотского, Берингова и Японского морей. По результатам проведенной работы отобрано и апробировано 11 проб ДНК (микросателлитных локусов), использование которых представляется перспективным в дальнейшем анализе внутривидовой подразделенности сельди.

По итогам совета ТИНРО-Центру поручено подготовить и разослать региональным институтам инструкции по сбору проб для генетических исследований тихоокеанской сельди. Кроме того, планируется провести в конце января 2018 года видеоконференцию, где будут рассмотрены прогнозы вылова на 2019 год по корфо-карагинской и сахалинским сельдям.

Метки: промысел, сельдь, ТИНРО-Центр

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