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Общество

26 декабря 2017, 14:30
ВС РФ признал законным приговор в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска Большого Камня

ВС РФ признал законным приговор в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска Большого Камня

Вступил в законную силу приговор в отношении экс-начальника уголовного розыска одного из терротделений, осужденного за мошенничество с квартирой

В августе Приморским краевым судом вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска МОМВД России "Большекаменский". Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение граждан права на жилое помещение), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период с октября 2013 по январь 2014 года, когда фигурант занимал должность начальника отдела уголовного розыска МОМВД России "Большекаменский". Фигурант решил обманным путем завладеть квартирой, принадлежащей двум местным жителям (братьям).

С этой целью он через своего знакомого, занимающегося оказанием риэлторских услуг, ввел в заблуждение потерпевших, пообещав взамен  квартиры приобрести каждому комнату в общежитии и денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей, погасив при этом имеющуюся задолженность по коммунальным платежам. Поддавшись обману, потерпевшие подписали договор дарения на подставное лицо, однако, взамен обещанное не получили.

В дальнейшем, путем совершения ряда сделок, подсудимый оформил квартиру на родственника, получив возможность использовать недвижимость в своих личных целях. В результате мошеннических действий обманутые граждане лишились квартиры стоимостью более 2 млн. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступными действиями подсудимого.

Не согласившись с приговором краевого суда, защита обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный Суд Российской Федерации оставил жалобы стороны защиты без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу. 

Метки: Верховный суд, приговор, уголовный розыск

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