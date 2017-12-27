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Общество

26 декабря 2017, 14:00
В Приморье из незаконного оборота изъято свыше 1,5 тонн наркотиков и психотропных веществ

В Приморье из незаконного оборота изъято свыше 1,5 тонн наркотиков и психотропных веществ

К уголовной ответственности привлечены более 2300 человек

В Приморье завершилась антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью". В ней приняли участие сотрудники подразделений наркоконтроля, специалисты краевого наркологического диспансера, Департамента по координации правоохранительной деятельности администрации Приморского края, органы местного самоуправления, представители институтов гражданского общества, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Акция  направлена  на информирование граждан по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сокращения уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморья. Для приема обращений граждан на территории края было организовано выделение специализированных телефонных линий. В период проведения акции от жителей края поступило 556 обращений, из которых 142 – по фактам возможного сбыта наркотиков. При проверке поступившей информации и оперативном реагировании на обращения граждан сотрудниками полиции  выявлено 41 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, составлено 198 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота наркотиков.

Проверены свыше полутора тысяч мест пребывания молодежи. В рейдах вместе с полицейскими участвовали дружинники и казаки. С целью профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни сотрудники полиции, члены добровольных народных дружин и Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели в образовательных учреждениях лекции и беседы, в ходе которых рассказали о пагубных последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ, разъяснили студентам и школьникам нормы уголовного и административного законодательства.

Отметим, что в 2017 году в Приморском крае сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков выявлено и пресечено свыше 5,2 тысяч наркопреступлений, оставлено 3465 протоколов об административных правонарушениях. К уголовной ответственности привлечены 2320 граждан за преступления, связанные с незаконным наркооборотом. Из незаконного оборота  изъято свыше 1,5 тонн наркотиков и сильнодействующих веществ.

Метки: акция, МВД, наркотики

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