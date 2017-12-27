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Политика

26 декабря 2017, 13:50
Андрей Тарасенко встретился с новым начальником ГУФСИН Приморья

Андрей Тарасенко встретился с новым начальником ГУФСИН Приморья

Врио губернатора Андрей Тарасенко провел встречу с генерал-майором внутренней службы, начальником ГУФСИН России по Приморскому краю Вадимом Версткиным

Вадим Версткин назначен Указом Президента РФ Владимира Путина начальником ГУФСИН России по Приморскому краю в октябре 2017 года. Он отметил, что Приморье ему уже хорошо знакомо, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"Я человек не новый в крае. С 1995 года оказался на Дальнем Востоке, закончил здесь службу, в море даже сходил рыбаком. С 2002 был принят на службу ГУФСИН по Приморскому краю. После работы в Центральном аппарате и в Тюменской области вновь тружусь в Приморье", – рассказал Вадим Версткин, добавив, что на данный момент чрезвычайных происшествий и ситуаций в крае не зафиксировано.

Андрей Тарасенко поздравил собеседника с назначением на новую должность. "Рад приветствовать в Приморье и успехов на службе", – пожелал врио губернатора новому руководителю ведомства.

Справочно: Вадим Викторович Версткин начал службу в органах уголовно-исполнительной системы в 2002 году. Прошел путь от курсанта Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени Кирова до начальника организационно-аналитического управления ГУФСИН России по Приморскому краю. С 2008 года по 2015 год Вадим Версткин работал в должности главного инспектора уголовно-исполнительной системы главной инспекции уголовно-исполнительной системы управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России. С июня 2015-го года возглавлял УФСИН России по Тюменской области. Имеет государственные и ведомственные награды. Награждался почетным знаком УИС Министерства юстиции Российской Федерации "За отличие в службе" II степени.

Метки: Версткин, встреча, Тарасенко

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