Южная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 году

В вооруженных силах Южной Кореи рассматривают возможность размещения военных самолётов F-35B американского производства на борту новейшего десантного корабля "Токто", который будет выпущен к 2020 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на южнокорейское информагентство "Рёнхап".

Недавно южнокорейские власти обсудили вопрос о том, может ли второе военное судно класса "Токто" весом 14 тысяч тонн перевозить американские военные самолеты пятого поколения F-35B. "Как я понял, высшее военное руководство страны недавно обсудило вопрос о том, может ли оно разместить некоторое количество истребителей F-35B и управлять ими с борта нового судна, - сказал источник информационного агентства Yonhap в военном ведомстве. Он добавил, что самолеты планируют размещать на двух суднах класса "Токто", одно из которых уже находится в рядах вооруженных сил, а другое – будет построено к 2020 году. "Насколько я знаю, идея вынашивается в свете увеличения стратегической ценности вводимого в эксплуатацию военного корабля", - добавил источник.

Отметим, что существующий корабль "Токто" способен нести только вертолеты, поскольку его взлётная полоса не изготовлена из материалов, которые могут выдерживать высокие температуры при трении самолета в ходе взлета и посадки на борт. "Будут продолжены обсуждения о том, можем ли мы запускать F-35B на существующем корабле, то есть, перепроектировать взлетно-посадочную площадку на "Токто", а также внести в план строительства нового корабля соответствующие изменения", - отметил другой источник издания.

В 2014 году Сеул приобрел 40 истребителей F-35A, которые будут поставлены на территорию республики с 2018 по 2021 годы. Суммарная стоимость контракта на поставку составляет 7,3 триллиона вон (6,75 миллиарда долларов США). F-35A – это классический истребитель, а упомянутый источниками F-35B предназначен для проведения операций сил морской пехоты. По данным информагентства "Рёнхап", Сеул может рассмотреть возможность приобретения нескольких F-35B ввиду недостатка альтернативных самолетов в самой Южной Корее. Некоторые скептики отмечают, что приобретение F-35B, потребует значительных финансовых расходов на подготовку пилотов. Кроме того, сами новые самолёты требуют больших затрат на содержание.

Между тем, японские СМИ сообщили, что Силы морской обороны страны начали процесс отправки F-35B на архипелаг. Как сообщается, военные двух стран вместо поставки нескольких моделей F-35A договорились о приобретении японской стороной самолетов F-35B. Инициатором пересмотра прошлых договоренностей с японским правительством выступил Вашингтон, который свои действия обосновывает тем, что наращивание военных сил самообороны Японии подрывает политику послевоенной безопасности в регионе и пацифистский принцип конституционного строительства монархии.