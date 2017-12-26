Дальнереченский и Кавалеровский районы готовы принять переселенцев, проживающих за рубежом

В 2018 году программа содействия переселению в Приморье соотечественников, проживающих за рубежом, расширяет свои границы. На данный момент 26 муниципалитетов в Приморском крае готовы принять переселенцев на жительство. К ним добавятся Дальнереченский и Кавалеровский районы. При этом, сами мигранты предпочитают переезжать в городские округа, сообщают ЕНВ со ссылкой на администрацию Приморского края.

На итоговой межведомственной комиссии по содействию реализации программы в Приморском крае директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева сообщила о результатах работы в этом году с бывшими соотечественниками. Она отметила, что в городах предпочитает проживать наибольшее количество переселенцев. Так, 406 соотечественников выбрали Артем, 348 – Уссурийск, 289 человек поселились в Находке. Из районов наиболее популярны Надеждинский, Михайловский, Партизанский.

По информации краевого департамента труда и социального развития, в 2017 году Приморский край прибыло более 1,4 тысячи участников программы и их семей. 80% участников программы имеют профессиональное образование или востребованную на региональном рынке труда профессию. Лилия Лаврентьева уточнила, что с 2014 по 2016 год основной процент переселенцев составили граждане Украины. В этом году таких 17,4%. 15,2% от общего числа переселенцев – жители Узбекистана, 14% – Армении, 6% – Казахстана.

Одной из основных задач программы переселения является привлечение квалифицированных специалистов в экономику Приморья. Безусловно, регион заинтересован в быстром вовлечении соотечественников в трудовую деятельность. "За два года 15 бывших соотечественников пришли в образовательные учреждения. 12 врачей различных специализаций, 14 фельдшеров и медицинских сестер пополнили коллективы учреждений здравоохранения Приморья", – отметила директор департамента.

Вице-губернатор края Павел Серебряков также считает, что важнейший результат, который регион может получить от реализации программы, – это привлечение в Приморье грамотных специалистов. "Среди соотечественников много граждан трудоспособного возраста, имеющих качественное профессиональное образование", – отмечает он.

Напомним, общий объем финансирования программы переселения в 2017 году составляет более 5,8 миллиона рублей. За годы реализации программы содействия переселению бывших соотечественников из-за рубежа в Приморский край прибыло 13,5 тысяч человек. 75% из них – за последние четыре года.