Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

25 декабря 2017, 17:40
В 2018 году планируется увеличить число территорий для участников программы содействия переселению в Приморье

Дальнереченский и Кавалеровский районы готовы принять переселенцев, проживающих за рубежом

В 2018 году планируется увеличить число территорий для участников программы содействия переселению в Приморье

В 2018 году программа содействия переселению в Приморье соотечественников, проживающих за рубежом, расширяет свои границы. На данный момент 26 муниципалитетов в Приморском крае готовы принять переселенцев на жительство. К ним добавятся Дальнереченский и Кавалеровский районы. При этом, сами мигранты предпочитают переезжать в городские округа, сообщают ЕНВ со ссылкой на администрацию Приморского края.

На итоговой межведомственной комиссии по содействию реализации программы в Приморском крае директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева сообщила о результатах работы в этом году с бывшими соотечественниками. Она отметила, что в городах предпочитает проживать наибольшее количество переселенцев. Так, 406 соотечественников выбрали Артем, 348 – Уссурийск, 289 человек поселились в Находке. Из районов наиболее популярны Надеждинский, Михайловский, Партизанский.

По информации краевого департамента труда и социального развития, в 2017 году Приморский край прибыло более 1,4 тысячи участников программы и их семей. 80% участников программы имеют профессиональное образование или востребованную на региональном рынке труда профессию. Лилия Лаврентьева уточнила, что с 2014 по 2016 год основной процент переселенцев составили граждане Украины. В этом году таких 17,4%. 15,2% от общего числа переселенцев – жители Узбекистана, 14% – Армении, 6% – Казахстана.

Одной из основных задач программы переселения является привлечение квалифицированных специалистов в экономику Приморья. Безусловно, регион заинтересован в быстром вовлечении соотечественников в трудовую деятельность. "За два года 15 бывших соотечественников пришли в образовательные учреждения. 12 врачей различных специализаций, 14 фельдшеров и медицинских сестер пополнили коллективы учреждений здравоохранения Приморья", – отметила директор департамента.

Вице-губернатор края Павел Серебряков также считает, что важнейший результат, который регион может получить от реализации программы, – это привлечение в Приморье грамотных специалистов. "Среди соотечественников много граждан трудоспособного возраста, имеющих качественное профессиональное образование", – отмечает он.

Напомним, общий объем финансирования программы переселения в 2017 году составляет более 5,8 миллиона рублей. За годы реализации программы содействия переселению бывших соотечественников из-за рубежа в Приморский край прибыло 13,5 тысяч человек. 75% из них – за последние четыре года.

Метки: переселенцы, планы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до НефтеветкиВо Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки
вчера, 14:20
Работы завершатся к концу февраля
"Аврора" с 3 января запустит новый рейс Дальнереченск-Хабаровск"Аврора" с 3 января запустит новый рейс Дальнереченск-Хабаровск
вчера, 12:20
Стоимость перелёта в одну сторону, составит 2 240 рублей
Стали известны подробности ДТП на Некрасовском путепроводе во ВладивостокеСтали известны подробности ДТП на Некрасовском путепроводе во Владивостоке
24 декабря 2017, 13:00
Мэрия обещает восстановить разрушенную часть перехода в ближайшее время

Последние новости

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКОВладислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
сегодня, 10:00
О проблемах в миграционной сфере и вариантах их решения рассказали эксперты
Южная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 годуЮжная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 году
вчера, 20:10
Новый корабль класса "Токто" будет спущен на воду в 2020 году, закупка американских самолетов также должна произойти в ближайшее время
Музей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во ВладивостокеМузей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во Владивостоке
вчера, 17:30
Открытие музея приурочено к 120-летию Дальневосточной железной дороги

От первого лица

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

РќРѕРІРѕСЃС‚Рё smi2.ru
© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+