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Фоторепортажи

25 декабря 2017, 17:30
Музей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во Владивостоке
Музей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во Владивостоке
Музей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во Владивостоке
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Музей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во Владивостоке

Открытие музея приурочено к 120-летию Дальневосточной железной дороги

Мероприятие с участием руководителей, представителей коллективов железнодорожных предприятий и регионального совета ветеранов железнодорожного транспорта приурочено к 120-летию Дальневосточной железной дороги, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Владивостокского филиала ОАО "РЖД".

–  Сегодня мы открываем музей истории Владивостокского региона ДВЖД имени Дмитрия Ваганесовича Оксюзяна – выдающегося деятеля железнодорожного транспорта Приморья, заслуженного экономиста РФ, почётного ветерана ОАО "РЖД". Именно благодаря его инициативе и активной жизненной позиции молодое поколенье железнодорожников получило прекрасную возможность познать исторические вехи становления и развития железнодорожного транспорта в Приморье, его традиции, – отметил в приветственном слове заместитель начальника железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин.

Он подчеркнул, что посетители экспозиции смогут ознакомиться и с сегодняшним днем железной дороги Приморья, её тружениками и героями, увидеть специальную технику на железнодорожном ходу, устройства сигнализации и путевого хозяйства, некоторые образцы которых сохранились в единственном экземпляре.

В музее, как в самом здании, так и на площадке перед ним, в экспозиции под открытым небом, также будут представлены уникальные экспонаты строительства южного участка Уссурийской железной дороги. В рамках открытия музея прошла торжественная церемония установки мемориальной доски Дмитрию Оксюзяну, а также состоялась закладка письма-обращения к железнодорожникам 2047 года, в котором Дальневосточная магистраль отметит свой полуторавековой юбилей.

Метки: дальневосточная дорога, дата, музей

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