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Япония

25 декабря 2017, 16:00
На Олимпийских играх 2020 года будет использоваться система распознавания лиц

На Олимпийских играх 2020 года будет использоваться система распознавания лиц

Она будет внедрена на объектах ограниченного доступа

Оргкомитет Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года в Токио и столичное правительство планируют внедрить систему распознавания лиц во время проведения главного спортивного события четырехлетия. Об этом рассказал источник The Yomiuri Shimbun, сообщает ЕНВ.

Система распознавания лиц на Олимпиаде будет использоваться впервые, что будет способствовать укреплению антитеррористических мер во время проведения главных стартов олимпийского цикла. "Система распознавания лиц станет эффективным средством предотвращения проникновения в места проведения мероприятий террористов, которые могут смешаться с людьми, непосредственно обеспечивающими организацию Игр", - отметил источник из оргкомитета Олимпийских игр в Токио.

По словам источника японского издания, через данную систему пройдут от 300 до 400 тысяч человек, которые будут иметь доступ в различные помещения. Сообщается, что среди них спортсмены, волонтеры, должностные лица, сотрудники служб безопасности, представители СМИ и др. Данные лица должны будут заранее предоставить фотографии. При входе в объекты с ограниченным доступом они должны будут показывать удостоверения личности с фотографией. Система будет сравнивать изображение с лицевой стороны паспорта с фотографией, сделанной камерой, расположенной у контрольного входа. Если изображения совпадут, то данным лицам разрешат войти.

Ожидается, что система будет использоваться в более чем 40 местах, включая объекты проведения мероприятий и медиацентры. Компания NEC Corp., которая внедряет данные системы при проведении спортивных мероприятиях по всему миру, как ожидается, станет провайдером этой технологии.

Обычно на Олимпиадах волонтеры самостоятельно проверяют удостоверения личности на входах в места проведения мероприятий. Однако, у японских властей имеются опасения по поводу того, насколько традиционные спообы проверки будут точны, ведь в Токио будет находиться большое количество иностранцев. Как сообщает источник, также рассматривается использование системы распознавания лиц для зрителей, но, вероятно, эта мера будет отклонена из-за сложности сбора фотографий, а также по другим причинам. 

Метки: безопасность, Олимпиада, распознавание лиц, система, терроризм, Токио

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