С начала нового года в руководстве Lotte Group будут произведены перестановки

Сегодня в корпорации Lotte Group сообщили, что кадровые перестановки в руководстве произойдут в начале следующего года. Ранее, председатель компании Син Дон Бин получил условный срок за растрату, сообщает ЕНВ со ссылкой на южнокорейское информагентство "Рёнхап".

Напомним, Центральный районный суд Сеула в пятницу приговорил председателя Lotte Group Син Дон Бина к 20 месяцам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств организации. Следствием было доказано, что сожительница его отца в результате действий Син Дон Бина получила возможности для открытия магазинов в кинотеатрах Lotte Cinema без уплаты аренды помещений. В тоже время, было доказано, что дочь Син Дон Бина получала "зарплату" от Lotte Group, не заключив трудового контракта с работодателем и фактически не работая в организации.

"Смена руководства в Lotte Group была первоначально запланирована сразу после вынесения решения суда, но она была отложены до начала следующего года из-за внутренних вопросов. Оценки действий председателя Lotte в организации уже даны", - заявили в пресс-службе Lotte Group.