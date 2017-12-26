Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

25 декабря 2017, 15:30
С начала нового года в руководстве Lotte Group будут произведены перестановки

С начала нового года в руководстве Lotte Group будут произведены перестановки

Председатель южнокорейской компании Син Дон Бин получил условный срок

Сегодня в корпорации Lotte Group сообщили, что кадровые перестановки в руководстве произойдут в начале следующего года. Ранее, председатель компании Син Дон Бин получил условный срок за растрату, сообщает ЕНВ со ссылкой на южнокорейское информагентство "Рёнхап".

Напомним, Центральный районный суд Сеула в пятницу приговорил председателя Lotte Group Син Дон Бина к 20 месяцам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств организации. Следствием было доказано, что сожительница его отца в результате действий Син Дон Бина получила возможности для открытия магазинов в кинотеатрах Lotte Cinema без уплаты аренды помещений. В тоже время, было доказано, что дочь Син Дон Бина получала "зарплату" от Lotte Group, не заключив трудового контракта с работодателем и фактически не работая в организации.

"Смена руководства в Lotte Group была первоначально запланирована сразу после вынесения решения суда, но она была отложены до начала следующего года из-за внутренних вопросов. Оценки действий председателя Lotte в организации уже даны", - заявили в пресс-службе Lotte Group.

Метки: Lotte, мошенничество, перестановки, Син Дон Бин, уголовное дело

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Южная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 годуЮжная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 году
вчера, 20:10
Новый корабль класса "Токто" будет спущен на воду в 2020 году, закупка американских самолетов также должна произойти в ближайшее время
Правительство Южной Кореи стимулирует рост числа микроавтомобилейПравительство Южной Кореи стимулирует рост числа микроавтомобилей
22 декабря 2017, 19:00
В 2018 году планируется законодательные поправки
Еще один военнослужащий КНДР пересек границу между двумя КореямиЕще один военнослужащий КНДР пересек границу между двумя Кореями
22 декабря 2017, 12:50
Это второй подобный случай за последние два месяца

Последние новости

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКОВладислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
сегодня, 10:00
О проблемах в миграционной сфере и вариантах их решения рассказали эксперты
Дальнереченский и Кавалеровский районы готовы принять переселенцев, проживающих за рубежомДальнереченский и Кавалеровский районы готовы принять переселенцев, проживающих за рубежом
вчера, 17:40
В 2018 году планируется увеличить число территорий для участников программы содействия переселению в Приморье
Музей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во ВладивостокеМузей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во Владивостоке
вчера, 17:30
Открытие музея приурочено к 120-летию Дальневосточной железной дороги

От первого лица

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

РќРѕРІРѕСЃС‚Рё smi2.ru
© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+