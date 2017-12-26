Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Работы по ремонту грунтовой дороги от мыса Кунгасного до ул. Нефтеветка начались во Владивостоке. Выполняет работы подрядная организация "Альянс-Строй ДВ", выигравшая аукцион. Работы ведутся на участке от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

В минувшие выходные на объект вышла строительная техника – автогрейдер, бульдозер, экскаватор. "К настоящему моменту выполнили планировку площадей механизированным способом, очистили обочины, – рассказал мастер "Альянс-Строй ДВ" Сергей Галкин. – Сейчас ведётся отсыпка дороги песчано-щебеночной смесью С5, толщина которой на всем протяжении ремонтируемого участка составит 12 сантиметров".

Для отсыпки участка дороги потребуется более 1 700 кубометров смеси. После завершения этого вида работ на объект выйдет грейдер и дорожный виброкаток для уплотнения песчано-щебеночной смеси. Завершить работы подрядная организация должна к концу февраля 2018 года.

Напомним, что дорога от мыса Кунгасного до Нефтеветки должна частично разгрузить транспортные артерии города – Океанский проспект, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовский путепровод.

Параллельно с производством работ решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона "Строитель".