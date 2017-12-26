Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

25 декабря 2017, 14:20
Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки
Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Во Владивостоке начался ремонт грунтовой дороги от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Работы завершатся к концу февраля

Работы по ремонту грунтовой дороги от мыса Кунгасного до ул. Нефтеветка начались во Владивостоке. Выполняет работы подрядная организация "Альянс-Строй ДВ", выигравшая аукцион. Работы ведутся на участке от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

В минувшие выходные на объект вышла строительная техника – автогрейдер, бульдозер, экскаватор. "К настоящему моменту выполнили планировку площадей механизированным способом, очистили обочины, – рассказал мастер "Альянс-Строй ДВ" Сергей Галкин. – Сейчас ведётся отсыпка дороги песчано-щебеночной смесью С5, толщина которой на всем протяжении ремонтируемого участка составит 12 сантиметров".

Для отсыпки участка дороги потребуется более 1 700 кубометров смеси. После завершения этого вида работ на объект выйдет грейдер и дорожный виброкаток для уплотнения песчано-щебеночной смеси. Завершить работы подрядная организация должна к концу февраля 2018 года.

Напомним, что дорога от мыса Кунгасного до Нефтеветки должна частично разгрузить транспортные артерии города – Океанский проспект, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовский путепровод.  

Параллельно с производством работ решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона "Строитель".

Метки: дорога, Кунгасный, Нефтеветка, объезд, работы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Дальнереченский и Кавалеровский районы готовы принять переселенцев, проживающих за рубежомДальнереченский и Кавалеровский районы готовы принять переселенцев, проживающих за рубежом
вчера, 17:40
В 2018 году планируется увеличить число территорий для участников программы содействия переселению в Приморье
"Аврора" с 3 января запустит новый рейс Дальнереченск-Хабаровск"Аврора" с 3 января запустит новый рейс Дальнереченск-Хабаровск
вчера, 12:20
Стоимость перелёта в одну сторону, составит 2 240 рублей
Стали известны подробности ДТП на Некрасовском путепроводе во ВладивостокеСтали известны подробности ДТП на Некрасовском путепроводе во Владивостоке
24 декабря 2017, 13:00
Мэрия обещает восстановить разрушенную часть перехода в ближайшее время

Последние новости

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКОВладислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
сегодня, 10:00
О проблемах в миграционной сфере и вариантах их решения рассказали эксперты
Южная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 годуЮжная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 году
вчера, 20:10
Новый корабль класса "Токто" будет спущен на воду в 2020 году, закупка американских самолетов также должна произойти в ближайшее время
Музей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во ВладивостокеМузей истории Владивостокского региона ДВЖД открылся во Владивостоке
вчера, 17:30
Открытие музея приурочено к 120-летию Дальневосточной железной дороги

От первого лица

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

РќРѕРІРѕСЃС‚Рё smi2.ru
© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+