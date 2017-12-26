Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Государственная политика в сфере миграции является составной частью Стратегии национальной безопасности. Несмотря на то, что в этот процесс вовлечены органы всех уровней власти, проблемы обеспечения иммиграционной безопасности населения в российских регионах по-прежнему сохраняются. Приблизиться к решению ряда острых проблем возможно, если уполномоченные органы власти будут чаще прислушиваться к конструктивным предложениям по оптимизации своей работы со стороны некоммерческих организаций. О такой важной инициативе ЕНВ рассказали председатель Союза организаций, заинтересованных в реализации государственной миграционной политики на Дальнем Востоке "Центр содействия иммиграции в Приморский край" Владислав Звычайный (ранее – начальник УФМС России по Приморскому краю) и заместитель генерального директора ООО "Центр правовой поддержки мигрантов", экс-руководитель КГБУ "Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации" Андрей Брагин.

Владислав Григорьевич, в начале декабря 2017 года Вы выступали на V Конгрессе народов Приморского края, где говорили о необходимости скорейшего реформирования системы содержания и выдворения нелегальных мигрантов. Расскажите, что Вы имели в виду?

Звычайный В.Г.: На момент передачи в УМВД функций и полномочий ликвидированного УФМС, в соответствии с нормами СанПИН, была установлена предельная численность содержания иностранных граждан в Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства – 65 человек. На мой взгляд, а также по оценке экспертного сообщества Приморского края, данная численность не соответствует тем параметрам нелегальной миграции, которые существуют в настоящее время. Надзорным органом края вполне объективно было указано, что данная ситуация в спецучреждении не позволяет надлежащим образом осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в миграционной сфере.

Андрей Геннадьевич, как нам известно, из-за того, что спецучреждение было переполнено, за последнее время было зафиксировано 4 случая побегов нелегальных мигрантов. На Ваш взгляд, связано ли это с условиями содержания в приморском учреждении нелегальных мигрантов?

Брагин А.Г.: Конечно. Здание, которое было передано в свое время в пользование Федеральной миграционной службе и где было размещено специальное учреждение, не соответствовало Постановлению Правительства. В частности, отсутствовали достаточные средства контроля (видеокамеры). А установленное видеооборудование не позволяло осуществлять должный надзор. Из-за проблемы финансирования полномочий Службы судебных приставов по выдворению нелегальных мигрантов, были случаи, когда данные лица находились во спецучреждении до 6 месяцев. Это представляло для данных иностранных граждан существенную проблему, потому как их семьи оставались не обеспеченными. Вообще, проблем, связанных с процессом размещения нелегальных мигрантов в Приморском крае до момента их выдворения из страны предостаточно. Но, в основном, они заключались в отсутствии должного уровня содержания нелегальных трудовых мигрантов в спецучреждении.

Какой опыт государственно-частного партнерства, в том числе, опыт зарубежный мы можем использовать для решения этой проблемы?

Звычайный В.Г.: Одной из главных задач Центра содействия иммиграции в Приморский край заключается в том, чтобы помочь государству в решении указанной проблемы. В этом плане мы позитивно смотрим на инициативу губернатора Сахалинской области Олега Николаевича Кожемяко, который еще в августе, "окунувшись" в миграционные проблемы, на выездном заседании Совета Безопасности России в городе Якутске выступил с инициативой по наделению полномочиями субъекты Дальнего Востока по строительству новых пунктов временного содержания мигрантов и выделению средств для их отправки на родину.

В то же время, чтобы построить новые центры необязательно задействовать бюджетные средства. Мы предлагаем пойти дальше в этой инициативе и обсудить на уровне общественных советов и, обязательно, при участии представителей власти, вопрос расширения области действия государственно-частного партнерства и на сферу миграции. У нас в Приморском крае есть объекты незавершенного строительства с прилегающими территориями, которые могли бы поучаствовать в конкурсе по созданию новых спецучреждений в обмен на определенные преференции государства.

Эксперты также рассматривают варианты использования зарубежного опыта, в том числе США. Эта страна, из-за значительных потоков в нее нелегальных мигрантов постоянно ищет пути их пресечения. Государственно-частное партнерство там распространено даже на уровне уголовно-исполнительной системы: всем известно про существование частных тюрем в Соединенных Штатах. Так почему российский налогоплательщик должен оплачивать содержание и обратную дорогу мигранту, который въехал сюда и нарушил наше внутреннее законодательство? Нужно предоставить ему возможность самому заработать на обратный билет. В этих вопросах мог бы поучаствовать бизнес.

Владислав Григорьевич, для разрешения этой ситуации необходимо выходить на федеральный уровень, уровень прокуратуры, уполномоченных федеральных органов, или же эту проблему можно решить на региональном уровне?

Звычайный В.Г.: Конечно, любая жизнеспособная инициатива должна исходить снизу. Логично, что с ней выходят именно те, кто на себе прочувствовал данную проблему. Например, мы уже давно открыто заявляем о ней, особенно сейчас, когда не "зажаты" в рамки государственной службы. Врио губернатора Андрей Владимирович Тарасенко к каждому вопросу подходит очень щепетильно, изучает лично. И мы готовы помочь ему в этом направлении деятельности.

В Общественный совет при УМВД и в Общественную палату Администрации края должны входить эксперты в вопросах миграции. На сегодняшний день их там нет! Общественные советы – это инструмент общественного контроля. Не будет общественного контроля – не будет у нас рычага воздействия на уполномоченные органы. Это необходимо для усовершенствования механизма и повышения качества оказания государственных услуг населению. У органов прокуратуры и так большое количество работы. Мы не видим смысла в том, чтобы перегружать органы власти в тех случаях, где могут справиться общественные организации. Напомню, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на Совете по межнациональным отношениям в городе Йошкар-Оле, состоявшемся в июле 2017 года, сказал, что нужно (процитирую) "активнее распространять лучшие существующие в нашей стране практики, в том числе – по реализации Стратегии государственной национальной политики. Необходим повсеместный мониторинг этой работы, а также самое тесное взаимодействие всех заинтересованных ведомств, включая правоохранительные органы. Ключевую роль здесь играют и выверенные управленческие решения. Инициатив в их разработке мы ожидаем и от региональных Общественных палат и от национальных культурных объединений и некоммерческих организаций".

В Центре содействия иммиграции в Приморский край работают бывшие сотрудники УФМС, которые своим трудом, добросовестностью и преданностью делу показали, что могут решать эти задачи и после ликвидации ФМС. К слову, Миграционный центр существовал и при УФМС, но тогда он выполнял, в основном, функции оформления трудовых мигрантов. После ликвидации Службы одна из ее функций органа остались "бесхозной". В августе 2017 года наш Президент подписал Указ о передаче вопросов интеграции и адаптации иностранных граждан Федеральному агентству по делам национальностей, которое не имеет своих территориальных управлений в регионах. То есть осуществляет свои полномочия через органы государственной власти субъектов РФ. Но и мы эту работу также осуществляем – через проведение с представителями национальных диаспор и конфессий круглых столов и дискуссий, где мы делимся друг с другом проблемными вопросами, своими опытом и знаниями. И чтобы этот диалог был конструктивным, призываем участвовать в нем и представителей органов власти.