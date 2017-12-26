"Справедливая Россия" поддержит Путина на выборах президента

Президиум Центрального совета "Справедливой России" принял решение на предстоящих президентских выборах в России поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

По его словам, предложение было поддержано 13 голосами за, один высказался против. Решение совета рекомендовано IX съезду "Справедливой России", который состоится 25 декабря.

"На съезде мы будем это решение рекомендовать, и я не сомневаюсь в том, что съезд его поддержит", - отметил Сергей Миронов.

Лидер "справедливороссов", при этом, подчеркнул, что партия находится в оппозиции к "Единой России", но не к Владимиру Путину. "Мы видим, что за последние три года три принципиальных решения Президента РФ повторяют программные положения нашей партии. Он их слышит, видит, а мы видим тенденцию", - сказал депутат.

Миронов также констатировал, что достичь большего продвижения программных положений "Справедливая Россия" может, имея поддержку Владимира Путина и участвуя в его предвыборном штабе, а не выдвигая в оппозицию действующему главе государства кандидата-аутсайдера.

Дальневосточный политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев называет это решение закономерным. "С момента предыдущей президентской кампании рейтинги поддержки "Справедливой России" и Сергея Миронова в стране упали не менее чем в три раза. Напомню, Сергей Миронов на выборах в 2012 году показал не самый лучший результат, это при том, что тогда "Справедливая Россия" показывала на федеральных и региональных выборах результаты, сопоставимые с "коммунистами" и "либерал-демократами", а сам Сергей Миронов оставался в памяти россиян как экс-руководитель Совета Федерации РФ, сейчас же ситуация настолько совершенная иная, что ее даже признают в самой партии".