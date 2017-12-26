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Общество

25 декабря 2017, 12:20
"Аврора" с 3 января запустит рейс Дальнереченск - Хабаровск

"Аврора" с 3 января запустит новый рейс Дальнереченск-Хабаровск

Стоимость перелёта в одну сторону, составит 2 240 рублей

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 3 января 2018 года приступает к выполнению регулярного регионального рейса по маршруту Дальнереченск-Хабаровск-Дальнереченск, сообщает ЕНВ.

Рейс будет выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11:10 с прибытием в Хабаровск в 12:55, вылет обратного рейса в Дальнереченск - 13:55.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полёте составит 1 час 45 минут. Стоимость перелёта (в одну сторону, без учета сборов) - 2 240 рублей.

Рейс Дальнереченск – Хабаровск – второй регулярный рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания "Аврора", реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.

Метки: Аврора, рейс

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