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Политика

25 декабря 2017, 12:10
Выбран глава Славянки

Выбран глава Славянки

Разрыв между двумя основными соперниками составил 400 голосов

По данным Территориальной избирательной комиссии Хасанского района, победу на выборах главы Славянского городского поселения Хасанского муниципального района одержал самовыдвиженец Максим Бренчагов. В его поддержку высказались более 36,22% избирателей населенного пункта, сообщает ЕНВ.

Выборы главы Славянского городского поселения состоялись 24 декабря. Согласно информации избирательной комиссии Приморского края, опубликованной на сайте, за Максима Бренчагова проголосовало 1662 человека.

Основной сопернице Бренчагина, Нине Кучиной, до победы не хватило 400 голосов, за нее проголосовало 27,50% избирателей, 1262 человека. Игорь Крутых занял третье место в предвыборной гонке, его результат 956  голосов (20,83%)

Всего за кресло главы Славянского городского поселения боролись 8 кандидатов. Остальные голоса распределились следующим образом:

  • Михаил Юдин 196 голосов  (4,27%)
  • Наталья Кушнарева 99 голосов (2,16%)
  • Сергей Масленников 44 голоса (0,96%)
  • Вероника Ильина – 35 голосов (0,76%)
  • Эдуард Пробачаев – 11 голосов (0,24%)

На момент окончания голосования число избирателей, внесенных  список, составило 11497 человек.

Метки: выборы, Славянка

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