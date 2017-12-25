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В мире

24 декабря 2017, 20:00
Северная Корея продолжит ядерныхе испытания вопреки санкциям ООН

Северная Корея продолжит ядерные испытания вопреки санкциям ООН

Резолюция ООН призвана лишить почти 90% экспорта нефти в Северную Корею

Северная Корея полностью отвергает новую резолюцию Совета Безопасности ООН, которая ужесточает санкции против Пхеньяна в связи с ракетными и ядерными испытаниями, и намерена и далее укреплять свой ядерный потенциал. Об этом говорится в распространённом 24 декабря агентством ЦТАК заявлении министерства иностранных дел страны, сообщает ЕНВ.

СБ ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об усилении ограничительных мер в отношении КНДР. Документ стал ответом на проведённое Пхеньяном 29 ноября испытание баллистической ракеты. Резолюция, в частности, требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев и ограничить поставки сырой нефти и нефтепродуктов.

"Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем её как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе", - говорится в сообщении МИД КНДР. Отмечается, что Пхеньян продолжит проводить испытания до установления ядерного паритета с США.

"Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними", - сказано в заявлении.

При этом в северокорейском ведомстве подчеркнули, что "если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР".

По оценкам экспертного сообщества, в арсенале Северной Кореи на сегодняшний день имеется до 25 ядерных боеголовок мощностью от 15 до 25 килотонн. У США, по данным СИПРИ, имеется 6,8 тысяч ядерных боеголовок: 1,8 тысячи развёрнуты, 2,2 тысячи находятся на хранении и могут быть использованы после подготовки, 2,8 тысячи сняты с вооружения и ожидают утилизации. При этом ранее американский президент Дональд Трамп  объявил о намерении увеличить ядерный потенциал страны в 10 раз.

Метки: ООН, Северная Корея

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