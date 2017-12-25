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24 декабря 2017, 13:00
Стали известны подробности ДТП на некрасовском путепроводе во Владивостоке

Стали известны подробности ДТП на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

Мэрия обещает восстановить разрушенную часть перехода в ближайшее время

24 декабря во Владивостоке водитель автомашины Субару Импреза не справился с управлением и совершил столкновение с надземным пешеходным переходом. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, сообщает ЕНВ.

Установлено, что 26-летний водитель автомобиля Субару Импреза двигался со стороны улицы Гоголя в направлении проспекта 100 лет Владивостоку. В районе дома 96 по ул. Некрасовской, не справившись с управлением, водитель совершил столкновение с надземным пешеходным переходом. В автомашине Субару Импреза также находились двое пассажиров – женщины 1988 года рождения и 1989 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

На момент происшествия стаж вождения водителя Субару Импреза составил 8 лет, в 2017 году автомобилист к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводятся  необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

"В связи с тем, что в результате ДТП, произошедшего сегодня, 24 декабря, лестница, ведущая с надземного пешеходного перехода на остановку транспорта в районе Некрасовского путепровода оказалась разрушенной,  пешеходам рекомендуется временно переходить дорогу под путепроводом (от Некрасовского рынка до Некрасовского сквера). Установка новых бетонных конструкций надземного пешеходного перехода вместо разрушенных в результате серьезного ДТП в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке планируется в ближайшее время", - говорится в сообщении мэрии.

Метки: ДТП, переход

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