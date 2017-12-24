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Общество

23 декабря 2017, 13:20
В воскресенье в Приморье ожидается снег

В воскресенье в Приморье ожидается снег

С понедельника в крае станет резко холодать

В воскресенье, 24 декабря, на центральную частью акватории Японского моря выйдет очередной циклон, южная часть Приморья будет находиться под влиянием его фронтальных разделов. Здесь пройдёт небольшой, местами умеренный снег. На севере края ожидается погода преимущественно без осадков. Температурный фон понизится на 2–5 градусов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Примгидромет.

Как отметил начальник Приморского УГМС Борис Кубай, с понедельника, 25 декабря, в Приморье снова начнет резко холодать.

"С 25 декабря, в нашем крае снова начнет резко холодать. Самыми холодными окажутся вторник 26 декабря и среда 27 декабря, когда температура в нижней тропосфере опустится до отметок -24…-30°C при довольно свежем ветре. Но в четверг и пятницу снова потеплеет и температуры повысятся до -9…-12°C", - рассказал о погоде на следящую неделю Борис Кубай.

Метки: погода, примгидромет

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