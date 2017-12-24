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Экономика

23 декабря 2017, 13:00
По МТК "Приморье-2" "Морской порт в бухте Троицы" осуществил доставку груза в Южную Корею

По МТК "Приморье-2" "Морской порт в бухте Троицы" осуществил доставку груза в Южную Корею

Отправителями явились китайские промышленные компании, которые отгрузили рыбопродукцию, зерно и сою в Южную Корею

ООО "Морской порт в бухте Троицы", единственный действующий международный морской порт в поселке Зарубино Приморского края, обеспечил заход судна MSR №1 по международному транспортному коридору "Приморье-2" для дальнейшей отправки в Южную Корею, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

22 декабря 2017 года MSR №1, принявший на борт партию подкарантинного груза с первого транзитного поезда из г.Хуньчунь (КНР), прибыл в южнокорейский порт Пусан. Отправителями явились китайские промышленные компании, которые отгрузили рыбопродукцию, зерно и сою в Южную Корею.

В порт Зарубино груз с продукцией был доставлен через железнодорожный пограничный переход Махалино, входящий в МТК "Приморье-2". На территории стивидора транзитный поезд проследовал в специально оборудованную зону таможенного контроля, откуда после процедуры оформления девять контейнеров с рыбопродукцией, кукурузой и соей были перегружены на судно MSR №1 для дальнейшей отправки грузополучателям. В порт Пусан судно вышло 20 декабря и за 40 часов достигло южнокорейских берегов.

Весь путь следования груза от Хуньчуня до Пусана занял четверо суток, из них два дня потребовалось на транспортировку от железнодорожной станции в Китае до терминала ООО "МПБТ" в порту Зарубино, прохождение процедур досмотра, оформление в порту и погрузку на судно.

Судоходная линия в "Морском порту в бухте Троицы" работает с 2015 года. Универсальное судно MSR №1 осуществляет еженедельные рейсы Зарубино - Пусан. По словам генерального директора ООО "Морской порт в бухте Троицы" Вячеслава Бурина, потенциал порта позволяет в разы увеличить грузооборот транспортного коридора "Приморье-2". 

"В северных провинциях Китая нет прямого выхода к морю. В связи с этим инфраструктура портов Приморского края представляется наиболее выгодной для обеспечения логистики между странами АТР. Для "Морского порта в бухте Троицы" возможности международного транспортного коридора "Приморье-2" имеют стратегическое значение. В дальнейшем обработка транзитных грузов позволит нарастить объемы перевозок и значительно увеличит перевалку контейнеров через наш порт", – рассказал генеральный директор Вячеслав Бурин.

Отметим, международный транспортный коридор "Приморье-2" соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами Зарубино, Славянка, и Посьет и является многоцелевым, комплексным проектом развития.

Метки: МТК, Приморье-2, Южная Корея

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