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Экономика

23 декабря 2017, 12:20
S7 Airlines предложила пассажирам услугу самостоятельной регистрации багажа

S7 Airlines предложила пассажирам услугу самостоятельной регистрации багажа

Оценить удобство самостоятельной регистрации багажа пока могут пассажиры вылетающие из московского аэропорта Домодедово

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, стала первой российской авиакомпанией, которая предлагает пассажирам возможность самостоятельно зарегистрировать багаж на рейс. Теперь пассажиры при онлайн-регистрации на сайте авиакомпании могут сразу же зарегистрировать личный багаж - и сдать его в аэропорту на отдельной стойке.

"Мы всегда стремимся сделать путешествие пассажиров S7 Airlines максимально комфортным. Возможность самостоятельного оформления багажа одновременно с онлайн-регистрацией на рейс позволяет существенно сократить время пребывания в аэропорту перед вылетом. Пассажир оставляет свой багаж на специальной стойке и сразу проходит в зону паспортного контроля", - отмечает директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

После регистрации багажа на электронную почту пассажира будет отправлена багажная бирка, которую нужно распечатать, сложить, следуя указанной инструкции, и взять с собой в аэропорт. После первого самостоятельного оформления багажа на специальной стойке в аэропорту пассажир получит многоразовый конверт для багажной бирки и прикрепит ее к чемодану. Таким образом, уже в следующем путешествии багаж можно будет полностью подготовить к полету заранее, а в аэропорту - только передать его сотрудникам S7 Airlines.

Сегодня оценить удобство самостоятельной регистрации багажа могут пассажиры, вылетающие прямыми рейсами S7 Airlines из московского аэропорта Домодедово. Впоследствии такая возможность будет доступна и в других аэропортах маршрутной сети S7 Airlines.

S7 Airlines постоянно предлагает новые услуги для пассажиров, в том числе тех, кто путешествует с багажом. В мобильном приложении S7 Airlines появилась возможность отслеживания багажа в аэропорту Домодедово. Указав в приложении номер багажной бирки, пассажир может отслеживать стадии подготовки багажа к вылету, включая успешное прохождение контроля службой авиационной безопасности и готовность к загрузке на борт. Сервис доступен также для негабаритного и хрупкого багажа, который сдается на специальной стойке в аэропорту.

Метки: S7, багаж

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