S7 Airlines предложила пассажирам услугу самостоятельной регистрации багажа

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, стала первой российской авиакомпанией, которая предлагает пассажирам возможность самостоятельно зарегистрировать багаж на рейс. Теперь пассажиры при онлайн-регистрации на сайте авиакомпании могут сразу же зарегистрировать личный багаж - и сдать его в аэропорту на отдельной стойке.

"Мы всегда стремимся сделать путешествие пассажиров S7 Airlines максимально комфортным. Возможность самостоятельного оформления багажа одновременно с онлайн-регистрацией на рейс позволяет существенно сократить время пребывания в аэропорту перед вылетом. Пассажир оставляет свой багаж на специальной стойке и сразу проходит в зону паспортного контроля", - отмечает директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

После регистрации багажа на электронную почту пассажира будет отправлена багажная бирка, которую нужно распечатать, сложить, следуя указанной инструкции, и взять с собой в аэропорт. После первого самостоятельного оформления багажа на специальной стойке в аэропорту пассажир получит многоразовый конверт для багажной бирки и прикрепит ее к чемодану. Таким образом, уже в следующем путешествии багаж можно будет полностью подготовить к полету заранее, а в аэропорту - только передать его сотрудникам S7 Airlines.

Сегодня оценить удобство самостоятельной регистрации багажа могут пассажиры, вылетающие прямыми рейсами S7 Airlines из московского аэропорта Домодедово. Впоследствии такая возможность будет доступна и в других аэропортах маршрутной сети S7 Airlines.

S7 Airlines постоянно предлагает новые услуги для пассажиров, в том числе тех, кто путешествует с багажом. В мобильном приложении S7 Airlines появилась возможность отслеживания багажа в аэропорту Домодедово. Указав в приложении номер багажной бирки, пассажир может отслеживать стадии подготовки багажа к вылету, включая успешное прохождение контроля службой авиационной безопасности и готовность к загрузке на борт. Сервис доступен также для негабаритного и хрупкого багажа, который сдается на специальной стойке в аэропорту.