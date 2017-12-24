Японская компания представила мастер-план Владивостокского городского округа

22 декабря во Владивостоке состоялось совещание у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова по теме "Проекты пространственного развития Владивостокского городского округа". В ходе совещания представлена Концепция видения градостроительного развития города Владивостока (мастер-план), которую разработала японская компания Nikken Sekkei по заказу Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК), сообщает ЕНВ.

В совещании приняли участие врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, генеральный директор АИЖК Александр Плутник, глава города Владивосток Виталий Веркеенко, генеральный директор регионального отделения "СНГ — Ближний Восток" японской компании Nikken Sekkei Фади Джабри, генеральный директор Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", партнер КБ "Стрелка" Варвара Мельникова, генеральный директор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев.

Игорь Шувалов отметил, что новая градостроительная концепция даст Владивостоку "новое дыхание". "Новый мэр получит из первых уст представление о том, как японская сторона видит возможное развитие Владивостока. Вместе с нами работает и команда экспертов КБ Стрелка. Надеюсь, в этом партнерстве нам удастся многое сделать для Владивостока, ведь для нас это намного больше, чем просто дальневосточный город. Более того, у нас Губернатор новый. Поэтому здесь нет никаких шансов не добиться успеха", – сказал первый вице-премьер.

Помимо мастер-плана, Nikken Sekkei также разработало детальные градостроительные решения по двум стратегическим зонам развития. Зона вблизи железнодорожного вокзала создаст совершенно новый стиль для приятного времяпрепровождения в городе как для туристов, так и для его жителей. Центральный Бизнес Район в зоне Первой Речки станет местом, которое будет способствовать развитию бизнеса и привлечению на работу талантливых людей.

"Предполагается частично портовые функции перенести на соседние территории, а также дистрибьюторские сети. Мы хотим создать кольцевую дорогу, которая позволит разгрузить центр города и обеспечит его прямую связь с аэропортом. Изменить правила землепользования территории, например, вдоль набережной использовать землю, чтобы открыть ее для жителей города", – рассказал Фади Джабри.

Представители КБ Стрелка показали концепцию (мастер-план) развития бухты Новик на острове Русский и градостроительные решения для набережной и парков. Рядом с кампусом Дальневосточного университета планируется развить жилищную инфраструктуру и благоустроить парки и набережную, которые призваны стать местом притяжения и общественной жизни на острове.

КБ Стрелка также разработало дизайн-проекты благоустройства трех общественных пространств во Владивостоке общей площадью 34,4 га. Реализация проектов благоустройства планируется в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в период с 2018 по 2022 годы.