Спасти бездомное животное во Владивостоке обойдется в кругленькую сумму

При обнаружении бесхозного четвероногого, сердобольные жители столицы Приморья, чаще всего, обзванивают "общественные фонды помощи бездомным животным", требуя немедленно предпринять меры. На первый взгляд, ничего удивительного здесь нет, как говорится, название учреждения обязывает. И тут начинается самое интересное. Участвовать в жизни четвероногих "бродяг" те самые фонды наотрез отказываются. В неоднозначной ситуации разбирался спецкорр ЕНВ.

Во Владивостоке действует четыре официально зарегистрированных благотворительных фонда: "Друг", "Найда", "Мурка" и "Умка". Пятый, "Велес", находится в Артеме. Спецкорр обзвонил все. Вопрос задавался один и тот же, ответ получали так же один в один. Разговор проходил примерно так:

Здравствуйте. Вот щенка нашли, сидит на морозе, можно вам отдать? Мы животных сейчас не принимаем. А что делать? Домой забрать никак не могу. Не знаю. У нас места нет. Вам нужно отвести его к ветеринару, стерилизовать, привить и оставить на передержку на месяц. А там может и у нас место освободится. Это же платно, а денег нет! Так и оставить собачку на улице, пусть замерзает?

В частности, сотрудница фонда "Умка" ответила: "Присылайте текст, фотографии, мы разместим их в группах по соцсетям, это все. В нашем городе так: увидели животное, пожалели, приютили, дальше занимайтесь им сами. Есть отдельные люди, которые селят в своих домах, как и мы, неограниченное количество собак и кошек и потом пристраивают, попросите их взять собаку, другого не дано. Если вы просто позвонили, чтобы решить проблему чужими руками, так не получится. У нас нет приютов, которые бы принимали таких животных".

Примечательно, что в одном из фондов на вопрос по "улице" девушка парировала жестко: как хотите.

Чтобы внести ясность, отметим: прежде чем отдать бездомное животное на передержку, нужно пройти обязательные определенные процедуры у ветеринара. Врачи травят "бродяжкам" паразитов, ставят им сыворотки от инфекций, берут тесты на инфекцию и общие анализы. После обследования, собачку или кошку оставляют на 5-7 дней в стационаре. И только потом человек, нашедший животное, везет его на передержку. Передержки, то есть места пребывания животных до момента их пристройки хозяину, во Владивостоке платные. Собственно, как и посещение ветеринара.

Тесты в ветлечебнице обходятся в пределах 4-5 тыс. руб. Без них на передержку не примут. Анализ крови – дешевле, около тысячи. Осмотр, травля паразитов, сыворотка – это еще не менее 1 тыс. рублей. Средняя цена передержки в сутки составляет 300 руб. – собака, 200 –кошка. Семидневное предоставление щенку временного приюта обойдется в 2,1 тыс. руб. Итак, нехитрые подсчеты показывают, что подобранный на улице щенок обойдется доброму горожанину не менее чем в 9-10 тыс. рублей кровных вложений. С учетом, что четвероногих друзей находят, как правило, простые жители, передвигающиеся на своих двоих и имеющие заработок около 20-30 тыс. руб. в месяц, становится понятно – 99 человек из 100, узнав о расценках за добро и об отказе фондов принять животину себе, заморачиваться не станут и пройдут мимо.

Возникает логичный вопрос: что такое "общественные фонды помощи бездомным животным", в чем их миссия и с какой кстати организации, в названии которых фигурируют слова "помощь" и "животные" забирать бездомных четвероногих отказываются? Кто они – равнодушные мошенники, "играющие в благотворительность"? Дальнейший разбор полетов показал: это люди, как и многие другие, бьющиеся о стену под названием "безденежье". Мало кто знает, что услуги по отлову животных соответствующим организациям оплачивает государство, тогда как фонды по защите животных, созданные обычными людьми, перебиваются собственными силами.

"Во Владивостоке нет официальных приютов, и фонд "УМКА" – тоже не приют. Фонд "УМКА" – полностью некоммерческая организация, а значит мы не получаем зарплат, имеем основные и несвязанные с животными работы. Вся деятельность фонда осуществляется на помощь неравнодушных людей, волонтеров и самих участников фонда. Когда нам звонят и кричат в трубку "Вы фонд, вы обязаны, придите, заберите", я каждый раз поражаюсь таким требованиям! А, простите, куда я его заберу? Я такой же житель, как и вы! Фонд – это не работа, зарплату я там не получаю, работаю как и все на предприятии, имею семью и свои проблемы. Нас всего-то шесть человек в фонде, и все, что мы можем сделать, это помочь информационно. Ведь люди в основном требуют забрать бездомное животное, а вот желающих взять – единицы. Передержки не резиновые. На сегодняшний день, например, мы содержим 98 кошек и 17 собак. Понятно, что как только место освобождается, я сразу же беру нового питомца с улицы. Но если места нет – куда брать?", – рассказала учредитель фонда для бездомных животных "Умка" Анна Колесова.

Действительно, немалое число людей считает, что в городе работает некая служба по спасению животных. Она снимает кошек с деревьев, вытаскивает из канализационных люков собак, приезжает по первому требованию горожанина, забирает бездомного животного и заботится о нем, как о родном, пока не найдет ему доброго хозяина. К сожалению, это не так.

"Фонд – это не способ заработка, это образ жизни. Мы осуществляем сбор средств, но иначе содержать питомцев будет не на что. На эти деньги мы арендуем помещения, оплачиваем передержки, проводим обследования животных, лечение, и так далее. Ведется полная отчетность, как финансовая, так и за судьбу наших животных. Когда мы только начинали, и речь шла от 5-10 животных, все делалось на свои собственные деньги, но когда число животных перевалило за 40-50, конечно, мы стали просить помощи у людей. Так и появился Фонд. Обижаться, что фонды не приезжают по первому щелчку – свинство. Мы и так работаем на пределе сил. Достаточно зайти на сайт и почитать, что именно мы делаем для животных", – с нотками обиды в голосе поясняет учредитель фонда "Умка".

Учредитель Фонда защиты бездомных животных "ВЕЛЕС" Екатерина Рыбалова поддерживает коллегу, объясняя, что от государства помощи ждать бесполезно: "Мы отказываемся брать животных "по звонку" потому, что наши ресурсы не безграничны. Например, никаких дотаций от государства фонды не получают, деятельность основана только на добровольных пожертвованиях, а их не хватает на самое элементарное. Вот изо дня в день слышишь – "придите, заберите собаку в ваш приют". Какой приют? В городе приютов для животных не существует априори. Фонд – это просто объединение людей, которые на добровольной основе что- то хотят сделать для животных. В моем случае, это один человек, то есть, я, в других – работают 2-3 девочки, такие же обычные, как и все остальные граждане, со своей работой, семьями, детьми".

Одним словом, каждый фонд размещает животных по мере возможности. Кто-то снимает квартиру. Кто-то прибегает к частным передержкам. И все это оплачивает с собранных или собственных средств. "Я призываю всех людей быть гуманнее. У меня дома, например, проживает 10 собак одновременно. Можно ведь взять животное себе хотя бы временно, при этом, фонд готов оказать помощь по содержанию питомца, по его лечению и питанию, до тех пор, пока не найдем ему хозяина. Есть другой вариант сотрудничества. Если у вас есть деньги, но нет желания возиться с животным, привезите его нам, оплатите ветеринара и передержку, остальное мы сделаем сами", - объясняет Екатерина Рыбалова.

Зоозащитница Татьяна Брагина уверена, что отличным подспорьям для фондов могло бы стать законодательство. "У фондов мало сил, не хватает средств, людей. Работу фондов необходимо подкреплять законодательной базой. На пожертвованиях одних физических лиц далеко не уедешь, поэтому нужно привлекать бизнес-сектор. А чтобы бизнесмены были заинтересованы в такого рода деятельности, благотворительность в отношении детей и животных должна подтверждаться налоговыми льготами", - пояснила она.

Логика в таких размышлениях, несомненно, присутствует. Например, если бы предприятие с хорошей прибылью могло перечислить деньги в фонд на содержание детского дома или в фонд защиты животных, и эти бы средства убирались из налогооблагаемой базы, желающих участвовать в благотворительной деятельности стало бы гораздо больше.