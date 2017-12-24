От Bitcoin до Weibo: ТОП-5 самых прибыльных проектов в Китае уходящего года

До конца года, который принес сразу несколько технологических ноу-хау, остаётся чуть более недели. South China Morning Post составил рейтинг самых прибыльных высокотехнологичных проектов в Китае уходящего года. Перечень включил в себя, как всемирно известные бренды, так и новые проекты, широко известные лишь в КНР, сообщает ЕНВ.

Bitcoin. Годовая прибыль: 1892%.

Первая и самая востребованная криптовалюта – биткойн – является самым прибыльным высокотехнологичным проектом этого года. С начала года цена на биткойн или, как называют его инвесторы, "золото 2.0" выросла примерно в 19 раз и составила около $18 800 долларов США (курс на 20 декбря 2017 год). При этом, в начале января биткойн стоил 998 долларов США.

Сатоши Накамото выпустил первые биткойны в январе 2009 года, всего через несколько месяцев после публикации статьи о единой платежной системе со свободным доступом. Сатоши Накамото – это не реальный персонаж, а псевдоним, используемый неизвестным человеком или людьми, которые разработали криптовалюту и первую в мире базу биткойнов .

Резкий рост цен на биткойн не только способствовал росту торговых площадок, но также вызвал обеспокоенность среди центральных банков и регулирующих органов о том, что популярная криптовалюта представляет собой очередной экономический пузырь. Однако эти опасения не остановили рост криптовалюты, так как ей стали торговать в начале декабря на Чикагской товарной бирже, крупнейшей в мире фьючерсной площадке. Таким образом, даже Уолл-стрит принял биткойн в качестве одного из основных инвестиционных решений.

Xunlei. Годовая прибыль: 277,2%.

Xunlei - шеньчженьский интернет-провайдер, представляющий площадку для просмотра видео и иного цифрового контента, а также специализирующийся на онлайн-играх. Примечательно, что значительную часть прибыли компания получают от сделок с криптовалютой.

Xunlei недавно был на пике – цена его акций выросла примерно в шесть раз, это был один из лучших показателей на бирже Nasdaq. Тогда компания представила криптовалютный проект под названием "Wanke coin mining".

BeiGene. Годовая прибыль: 219,4%.

Пекинская биофармацевтическая компания попала в рейтинг на фоне глобального бума на рынке иммунотерапии. Данная компания разработала четыре клинических этапа терапии, направленных на улучшение иммунной системы пациентов при лечении рака. Недавно компания завершила строительство нового завода в промышленном парке Сучжоу, расположенном в восточной прибрежной провинции Цзянсу.

При рыночной капитализации около 4 миллиардов долларов США BeiGene в июле совершила сделку в размере $1,39 миллиарда с американским биотехнологическим гигантом Celgene, который стал крупнейшим на сегодняшний день производителем китайских лекарств в мире. Это стало вторым крупным успехом для BeiGene после подписания договора о партнерстве с Merck Serono, биофармацевтическим подразделением Merck, в 2013 году.

Weibo Corp. Годовая прибыль: 166%.

Китайский аналог Twitter с функцией микроблогов опередил своего конкурента из США по рыночной капитализации уже в феврале этого года. За третий квартал 2017 года в социальной сети Weibo зарегистрировалось 79 миллионов активных пользователей. Общее число тех, кто имеет аккаунты в китайской соцсети, достигло 376 миллионов – это примерно на 46 миллионов подписчиков больше, чем у Twitter.

К 30 сентября Weibo отчиталась о чистой прибыли в размере 101,1 миллионов долларов США в третьем квартале. Twitter сообщил о чистом убытке в размере 21 миллионов американских долларов за тот же период.

Tencent Holdings. Годовая прибыль: 111,5%.

Крупнейшая по доходам в мире компания по производству видеоигр в ноябре стала первой китайской IT-компанией, которая достигла рыночной стоимости активов в 500 миллиардов долларов США. Первоначальные инвестиции в компанию в 2004 году составили $1764. Тогда ещё никто не мог представить, что в 2014 году акции Tencent будут стоить 1 миллион долларов США.

Отметим, что отраслевой рынок представленных проектов находится на подъеме. Индекс S&P – дочерней компании американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся исследованиями финансовых рынков технологий – подскочил на 38 процентов за год. Индекс информационных технологий Hang Seng Composite вырос на 88 процентов по сравнению с 33% ростом в прошлом году.

Эксперты предсказывают большие перспективы IT-индустрии в 2018 году. "В следующем году я настроен на то, чтобы развивать, как онлайн-и так и оффлайн-технологии, - говорит основатель и исполнительный директор пекинского сообщества инвесторов Чжэн Лингхуй. – Мои активы пойдут на модернизацию производства и внедрение искусственного интеллекта в таких секторах, как здравоохранение, образование и финансы".

В своем последнем обзоре акций, финансовый холдинг JP Morgan заявил, что "импульс этого года, вероятно, сохраниться и в следующем, в связи с продолжением роста на развивающихся рынках, таких как Китай".