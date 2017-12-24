Правительство Южной Кореи стимулирует рост числа микроавтомобилей

В правительстве Южной Кореи сегодня объявили, что в начале следующего года будут инициированы изменения в законодательство, которые поспособствуют производству и массовому использованию микрокаров в стране, сообщает ЕНВ.

Под микроавтомобилями в южнокорейском правительстве понимают автомобили с объёмом двигателя менее 250 кубических сантиметров и мощностью в 15 киловатт (20 л.с.). Эти автомобили легче 600 килограмм, и развивают максимальную скорость 80 километров в час.

В министерстве транспорта сообщили о рассмотрении создания ряда преимуществ для производителей и владельцев микроатомобилей. Речь идет о льготных условиях оплаты за парковку, сниженные страховые взносы и транспортный налог. "Мы планируем ввести новые правила в первой половине следующего года. Мы работаем в тесном контакте с органами полиции и другими соответствующими правительственными учреждениями", - отметили в министерстве.