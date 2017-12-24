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22 декабря 2017, 18:10
Боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство в Приморье

Боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство в Приморье

Зенитные ракетные комплексы были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства края

Сегодня в Приморском крае боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. После торжественного ритуала зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья, сообщает ЕНВ.

Перед этим в учебном центре противовоздушной обороны в Гатчине зенитчики освоили новое вооружение. Переобучение прошли 100% военнослужащих подразделений полка. Затем прошла приемка военной техники на предприятии-изготовителе, успешное проведение первых стрельб на государственном полигоне Капустин Яр и доставка железнодорожным транспортом всего полкового комплекта ЗРС С-400 "Триумф" в Приморье.

Ранее на вооружении полка стояли ЗРК С-300, которые зарекомендовали себя как надежная система ПВО. Возможности новой техники позволяют обнаруживать воздушные цели на дальностях более 600 километров и многократно превышают показатели боевой эффективности средств ПВО иностранных государств.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов

Метки: ракетный комплекс, С-400

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