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Политика

22 декабря 2017, 16:00
Юрий Трутнев: Дальневоточный регион составляет основу рыбохозяйственного комплекса России

Юрий Трутнев: Дальневоточный регион составляет основу рыбохозяйственного комплекса России

Заместитель Председателя Правительства провёл заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

Заседание прошло в рамках рабочей поездки Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном во Владивосток 20 декабря 2017 года. В ходе мероприятия были рассмотрены предварительные итоги заявительной кампании по инвестиционным квотам, перспективы строительства судов рыбопромыслового флота на дальневосточных верфях и предложения по распределению крабовых квот, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Правительства.

Юрий Трутнев отметил, что на Дальневосточный федеральный округ приходится около 70% общероссийского вылова. Таким образом, регион составляет основу рыбохозяйственного комплекса России.

Однако в регионе сохраняется ряд проблем. Так, по словам вице-премьера, в 2016 году на Дальнем Востоке произведено 2,3 млн т рыбной продукции, из которых только 12% можно отнести к продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, большая часть продукции уходит на экспорт, и, таким образом, практически вся добавленная стоимость создаётся в третьих странах.

Юрий Трутнев напомнил о том, что в 2015 году Президент Владимир Путин поручил разработать систему мер по обновлению рыбопромыслового флота и строительству предприятий по переработке водных биоресурсов на основе механизма инвестиционных квот. При этом он отметил, что работа по реализации поручений Президента затянулась, и вынес на обсуждение предварительные итоги создания прозрачного и конкурентного механизма отбора инвестиционных проектов в сфере судостроения и переработки. Так, согласно данным Росрыболовства, в целом по России подано 68 заявок, в том числе по Дальнему Востоку – 28.

Как сообщил полпред, Правительство проведёт работу по упрощению нормативных процедур по работе с инвестиционными квотами с учётом интересов рыбаков Дальнего Востока.

"По информации представителей рыбохозяйственных ассоциаций, когда рыбаку, например, дают квоту на палтуса в 6636 кг, а он поймал 6635 кг, то наступает штраф в 30 млн. рублей. Вот это мы уберём, и есть ещё несколько нормативных предложений. Мы усовершенствуем нормативную базу, и надо постараться сделать это в ближайшее время", – сказал вице-премьер.

Юрий Трутнев также заявил, что несовершенство действующего комиссионного принципа отбора, который наступает в случае, если квота не была выбрана в полном объёме, будет исключено. "Комиссионный принцип отбора люди не понимают, рыбаки считают его непрозрачным. И я с ними согласился, потому что считаю, что самый лучший способ отбора – это аукцион, когда чиновник ничем не командует", – сообщил вице-премьер.

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, принятое на заседании правительственной комиссии решение об исключении комиссионного принципа распределения инвестиционных квот по береговым заводам и замене его конкурентными аукционными процедурами является важным и своевременным для всей отрасли. Это не только упростит процедуру, но и позволит увеличить число проектов по строительству береговых рыбоперерабатывающих комплексов, которые будут пользоваться инвестиционными квотами.

В ходе заседания директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков рассказал о возможностях стимулирования строительства рыбопромыслового флота на дальневосточных верфях. В настоящее время в портах Дальнего Востока зарегистрировано 220 судов. 90% рыболовного флота составляют суда, которые были построены более 25 лет назад. Кроме того, в регионе отсутствуют новые заявки на строительство судов, несмотря на то что в ДФО расположено девять основных судостроительных и судоремонтных предприятий.

"Мы попросили Министерство промышленности разработать комплекс мер, направленных на поддержку судостроения на Дальнем Востоке: многие заводы здесь довольно старые, и, чтобы перейти на выпуск новой продукции, на новые суда, нужна поддержка государства. Есть механизмы утилизационного сбора, которые не адаптированы под нужды дальневосточных верфей. Все эти поручения даны сегодня", – сообщил Юрий Трутнев.

Изменить ситуацию, по словам вице-премьера, также возможно благодаря совершенствованию нормативных актов в части включения в инвестиционную квоту предложений по среднетоннажным судам.

С учётом промысловой истории и реалий судостроительной отрасли Дальнего Востока Заместитель Председателя Правительства заявил о необходимости ввести новый объект инвестиций – среднетоннажное судно в отношении минтая и сельди тихоокеанской, а также убрать избыточное регулирование вылова.

Полпред также отметил проблемы, существующие в рамках выделения квот на вылов крабов. По его словам, они связаны прежде всего с человеческим фактором. "Есть сопротивление людей, которые не хотят ничего менять, но мы будем двигаться в том же направлении, как и с "рыбными"квотами. Мы исходим из того, что новые суда надо заказывать. И сегодня рыболовецкие предприятия уже разместили предварительные заявки на суда и ждут решения Правительства. Постараемся, чтобы это решение, регулирующее порядок закрепления и предоставления квот добычи крабов на инвестиционные цели, быстрее вышло", – сказал Юрий Трутнев.

В свою очередь вице-президент АО "Объединённая судостроительная корпорация" Дмитрий Колодяжный сообщил о готовности совместно с Хабаровским судостроительным заводом обеспечить строительство судов под вылов краба.

Метки: квоты, рыбохозяйственный комплекс

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