Тайваньская судоходная компания зашла в проект игорной зоны "Приморье"

Тайваньская судоходная компания-гигант First Steamship Company Limited приобрела акции азиатского оператора казино Summit Ascent Holdings Limited. Последняя является главным бенефициаром развлекательного комплекса Tigre de Cristal, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации представителей Summit Ascent, компания стала владельцем около 30% акций гонконгского инвестора, которые ранее принадлежали компании Melco International Development Limited. Как сообщили девелоперы проекта игорной зоны, игорный магнат Лоуренс Хо не будет иметь прямой доли в компании, управляющей казино, однако сохранит свои позиции в проекте посредством дочерних компаний.

Новый акционер казино – компания First Steamship Company Limited – является одной из передовых компаний Тайваня по ведению судоходной деятельности и осуществлению морских перевозок, с 1965 года она занимает лидирующие позиции в АТР. Также компания работает по таким направлениям, как недвижимость, ритейлинг и ведение туристических услуг на территории материкового Китая. На данный момент руководство компании считает перспективным также ведение игорной деятельности.

По информации представителей First Steamship, сделка была заключена "для достижения своих финансовых целей по долгосрочным инвестициям". Общая сумма покупки составила почти 250 миллионов долларов.

Размер инвестиций в проект составит примерно 500 миллионов долларов. Планируется создание более 2 тысяч рабочих мест

Напомним, компания Summit Ascent Holdings Limited является оператором крупнейшего в России казино Tigre de Cristal в интегрированной развлекательной зоне "Приморье".

Комплекс Tigre de Cristal открылся на территории ИРК "Приморье" в 2015 году. На сегодняшний день это крупнейший на Дальнем Востоке проект с участием иностранных инвестиций и наиболее успешный проект казино в России. За два года работы гостями комплекса стали около 850 тысяч человек, из них около 40% – иностранцы. При этом российский госбюджет получил почти 1,2 миллиарда рублей консолидированных налогов.

Осенью этого года руководство Summit Ascent Holdings Limited подтвердило намерение о создании второго объекта в ИРК "Приморье".

Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, планируется, что вторая фаза представит собой гостинично-развлекательный комплекс на 500 номеров площадью 100 тысяч квадратных метров. Также будут построены торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. Кроме того, на территории объекта будут созданы дополнительные площади для парковки. Также рассматривается возможность строительства поля для гольфа.

Предполагается, что новый развлекательный комплекс будет расположен на соседнем участке с действующим казино Tigre de Cristal, для удобства гостей объекты объединит виадук.

Размер инвестиций в проект составит примерно 500 миллионов долларов. Планируется создание более 2 тысяч рабочих мест.