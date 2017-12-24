СМИ сообщили о решении Зюганова не баллотироваться на выборах президента России

В пятницу, 22 декабря, состоится пленум и съезд КПРФ. За день до этого, как стало известно журналистам, лидер коммунистов Геннадий Зюганов решил не баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в марте 2018 года и предложил в качестве кандидата директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Как пишет "Коммерсант", это предложение Зюганова понравилось далеко не всем его однопартийцам, сообщает ЕНВ.

По информации издания, в КПРФ еще не приняли официального решения о кандидате на пост президента РФ, однако коммунисты хотят выдвинуть того, кто принесет "лучший результат". В то же время стало известно, что Грудинин, как ожидается, примет участие в заседании президиума КПРФ. Сообщается, что Зюганов ранее неоднократно продвигал кандидатуру директора совхоза им. Ленина и готовил однопартийцев именно к выдвижению Грудинина. Более того, в ноябре этого года на одном из секретариатов ЦК КПРФ был показан фильм о Грудинине. По информации ЕНВ, делегаты предстоящего съезда оптимистично смотрят на данную кандидатуру, в частности это подтвердили источники в Приморском краевом отделении партии.

Зампред ЦК по идеологии Дмитрий Новиков в разговоре с газетой "Коммерсант" подчеркнул, что ранее на президиуме звучала не одна фамилия кандидата. Зюганов представил однопартийцам список более чем из двух десятков человек. "Обсуждалась половина этого списка", - пояснил Новиков и добавил, что окончательное решение еще не принято. По информации ЕНВ, спектр шире, чем Грудинин, в частности, назывались кандидатуры губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Госдумы Юрия Афонина.

"Партия КПРФ давно уже перестала ассоциироваться лишь с личностью ее основателя Г.А. Зюганова, – отмечает ведущий дальневосточный политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В рядах КПРФ много хороших кадров. В то же время, "коммунисты" могут столкнуться с рядом проблем на предстоящих выборах. Несмотря на то, что рейтинги Зюганова за прошедшие годы упали по всей стране, для многих избирателей эта фигура символизирует КПРФ. Учитывая, что Компартия обладает стабильным электоратом, данное изменение может сыграть на понижение рейтинга КПРФ, хотя многое, конечно, будет зависеть от характера предвыборной кампании "коммунистов".

Напомним, избирательная кампания по выборам президента официально стартовала в понедельник. У кандидатов есть 90 дней, чтобы пройти официальную процедуру выдвижения на съездах или получить поддержку на собраниях групп избирателей, сдать документы в Центризбирком, собрать подписи, провести агитационную работу и встретиться с оппонентами в ходе дебатов на телевидении и радио. Представители парламентских партий, которым сбор подписей не требуется, уже с 27 декабря имеют возможность подавать документы на регистрацию. Этот период завершится 31 января в 18:00 по московскому времени.

На сегодняшний день официально выдвинулись в президенты полномочный представитель президента по правам предпринимателей Борис Титов (от "Партии Роста") и председатель ЛДПР Владимир Жириновский. О выдвижении своих кандидатур также заявили основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, рурководитель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка Екатерина Гордон, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова. Действующего президента РФ Владимира Путина, как сообщалось, официально выдвинут 26 декабря. О скорой подаче заявления в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах не так давно заявил и оппозиционер Алексей Навальный.