Снос незаконных построек в районе бухте Лазурная продолжается

Кафе и прочие заведения общепита, "облепившие" прибрежную полосу бухты Лазурной, давно стали притчей у жителей Владивостока и гостей города, стремящихся в летнее время насладиться отдыхом на Шаморе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Судебные приставы поставили точку в строительстве незаконных построек, приступив к исполнению судебного решения о сносе незаконно возведенных строений. На днях завершился снос кафе "Ноев ковчег", которое было признано незаконной постройкой по решению суда. Сегодня - производится демонтаж двухэтажного кафе "Богема". Советский районный суд города Владивостока обязал индивидуального предпринимателя снести самовольно возведенный объект в течение 14 дней со дня вступления решения в законную силу. Однако в установленные строки владелец кафе так и не приступил к сносу.

В ходе принудительного исполнения судебного решения к должнику были приняты меры административного воздействия в виде штрафа, также судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме этого, индивидуальный предприниматель ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В связи с длительным неисполнением требований исполнительного документа было принято решение о привлечении специализированной организации для выполнения работ по демонтажу двухэтажного кафе с последующим взысканием всех расходов с должника.