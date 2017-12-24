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Южная Корея

22 декабря 2017, 12:50
Забор, отделяющий территорию Южной Кореи от ДМЗ со стороны Р. Корея

Еще один военнослужащий КНДР пересек границу между двумя Кореями

Это второй подобный случай за последние два месяца

Вчера северокорейский военный пересек демилитаризованную зону между двумя Кореями. Как сообщают в Минобороны Южной Кореи, в результате этого на границе произошла напряженность в связи с тем, что военные силы КНДР, которые, по всей видимости, искали дезертира, слишком близко подошли к демаркационной линии. В результате этого, южнокорейские военные сделали 20 предупреждающих выстрелов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Reuters.

Отметим, что ранее подобный инцидент, связанный с побегом военнослужащего КНДР в Южную Корею, произошел примерно пять недель назад. Тогда перебежчик получил огнестрельные ранения, на этот раз для "изменника родины" все обошлось. Кроме того, пересечь границу со стороны КНДР смогли еще двое гражданских лиц. Они были обнаружены в рыболовном судне на территории Южной Кореи в среду.

Общее количество северокорейцев, которые перебрались в Республику Корея через межгосударственную границу или по морю, составило 15 человек за этот год, среди них двое военных. По словам представителей южнокорейского военного ведомства, это в три раза больше, чем в прошлом году. Всего, по данным Сеула, более 880 северокорейцев перебежали в Южную Корею за этот год, подавляющее большинство из них попали на юг полуострова транзитом через Китай. Северокорейские власти и средства массовой информации данные инциденты никак не комментируют.

"Северокорейский солдат пересек границу в районе южнокорейского охранного поста. В него не стреляли", - заявил официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Но Чжэ Чон. По словам полковника армии, военные силы Республики Корея довольно быстро нашли дезертира с помощью радионавигационного оборудования, несмотря на сильный туман, который ограничивал видимость до 100 метров.

Метки: военные, ДМЗ, КНДР, побег, Южная Корея

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