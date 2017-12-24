В 2018 году ожидаются хорошие подходы горбуши

Результаты исследований тихоокеанских лососей в 2017 году, состояние их запасов и перспективы подходов в следующем году обсудили на специализированном совете по лососевым, проходившем во Владивостоке. Ученые рассмотрели итоги прошедшей красной путины. Суммарный береговой вылов лососей составил 353 тыс. тонн. В целом по Дальнему Востоку вылов достиг 110% от первоначального прогноза рекомендованного вылова, принятого на Отраслевом совете по промысловому прогнозированию в январе 2017 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТИНРО-Центр.

Основу вылова составила горбуша (204 тыс. тонн, или 57,5% от общих уловов). Кеты добыто 97 тыс. тонн (27,6% от общих уловов), или 82% от прогноза рекомендованного вылова, нерки – 42 тыс. тонн (11,9 % от общих уловов), или 91,2% от прогноза, кижуча – 8,4 тыс. тонн, или 83% от прогноза, чавычи – 0,388 тыс. тонн, или 44% от прогноза, и симы — 3 тонны, или 6% от прогноза.

Научное сопровождение лососевой путины обеспечивалось работой региональных институтов, полевых групп, данными морских экспедиций, авиаучетами и анализом оперативной обстановки на промысле. Результаты летней съемки, проведенной ТИНРО-Центром летом в северо-западной части Тихого океана (СЗТО) 2017 года, оперативно использовались при подготовке корректировок вылова. В рамках оперативного регулирования промысла в соответствии с мощностью нерестовых подходов вылов горбуши был увеличен на 43%. Всего в 2017 году ТИНРО-Центр проводил две комплексные съемки тихоокеанских лососей на НИС "Профессор Кагановский" – в летний и осенний периоды. Исследовались запасы в Охотском и Беринговом морях и открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Летняя съемка эпипелагиали тихоокеанских вод Курильских островов в пределах исключительной экономической зоны России и открытых вод СЗТО проводилась в июне-июле. Во всех районах учтено 450,2 млн экземпляров тихоокеанских лососей, из которых 75% пришлись на долю горбуши, а суммарная биомасса лососей составила 492,45 тыс. тонн (горбуша – 330,2 тыс. тонн). Несмотря на достаточно высокие оценки, официальный вылов в охотоморском бассейне составил немногим более 50 тыс. тонн. По мнению специалистов, часть учтенной горбуши относилась к восточнокамчатским стадам, кроме того, свою роль сыграла повышенная смертность преданадромной горбуши в период летних миграций.

Учтенная численность и биомасса кеты без разделения на функциональные группы летом 2017 года составили в сумме 102 млн экземпляров и 145 тыс. тонн. Данная величина биомассы вида превосходит оценки большинства последних лет.

Осенние съемки ТИНРО-Центра по учетам молоди лососей в Беринговом море подтвердили факт повышенного уровня численности восточноберинговоморской горбуши, характерный для трех последних четных поколений. Поэтому даже в обыкновенно неурожайный год на Восточной Камчатке можно ожидать неплохих подходов. Наряду с этим, численность очередного поколения восточноберинговоморской горбуши нечетных лет ската также была на среднем многолетнем уровне, что пока не позволяет с уверенностью говорить о смене доминант между поколениями четных и нечетных лет нереста на Камчатке.

Результаты траловой съемки, проведенной в Охотском море в осенний период 2017 года, свидетельствуют о высокой численности молоди горбуши охотоморских стад: 2,7 млрд экземпляров – максимальная численность сеголеток, наблюдаемая в 1998-2016 годы. Суммарная биомасса вида в южной части Охотского моря составила 356,5 тыс. тонн. При условии даже минимальной выживаемости молоди, отмеченной для 2000-х годов (8%), в 2018 году ожидаются довольно высокие подходы горбуши в охотоморский бассейн. После получения результатов генетической дифференциации региональных стад в смешанных морских скоплениях молоди, прогнозы рекомендованного вылова горбуши в каждом из районов промысла будут уточнены.

На заседании также обсудили состояние лососеводства в Приморском крае. Первый возврат на частные заводы был выше ожидаемого – на ЛРЗ "Вербное" к забойке завода подошло около 60 тонн, в ручей Безымянный (ЛРЗ "Лидовский") – 49 тонн. О хороших подходах говорит и фактический пропуск производителей в реку Вербную, который в 2017 году впервые составил более 4,6 тыс. штук. Завод "Вербное" заложил на инкубацию около 12 млн штук икры, Лидовский завод – 17,2 млн штук икры кеты и полностью обеспечил заполнение нерестилищ ручья. Кроме того, специалисты рассмотрели вопросы международной деятельности в рамках Северотихоокеанской комиссии по анадромным рыбам (НПАФК). Очередная 26-я встреча НПАФК будет проходить в мае 2018 года в России, предварительно ее проведение запланировано в Хабаровске.