В Приморье несколько преподавателей МГУ им. Невельского уволились после проверки прокуратуры

Приморская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере образования в ФГБОУ ВО "Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского". В ходе проверки было выявлено, что в учебном заведении к педагогической, а также трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних были допущены лица, подвергавшиеся уголовному преследованию, сообщает ЕНВ со ссылкой на ДВТП.

Один преподаватель имел судимость за совершение тяжкого преступления (убийство), шесть - небольшой и средней тяжести.

Причиной возникновения такой ситуации стало непринятие администрацией университета своевременных мер по установлению данных о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования трудоустроенных граждан либо вновь принимаемых на работу.

По результатам внесенного представления два работника отстранены от работы со студентами до решения вопроса о возможности их допуска к педагогической деятельности, остальные уволены.