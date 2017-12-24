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Общество

22 декабря 2017, 11:00
В мобильном приложении Почты России появилась возможность вызвать курьера

В мобильном приложении Почты России появилась возможность вызвать курьера

Услуга оказывается во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Находке, Спасске-Дальнем и Уссурийске

Почта России обновила мобильное приложение. В версии 4.6 для платформ iOS и Android можно вызвать курьера Почты России для отправки экспресс-почты или доставки посылки на дом, в том числе с наложенным платежом. Услуга оказывается во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Находке, Спасске-Дальнем и Уссурийске, сообщает ЕНВ.

Единая Курьерская Служба Почты России сегодня насчитывает 1872 курьеров и более 1700 курьерских автомобилей. Всего в настоящее время Курьерская Служба Почты России представлена 260 подразделениями в 254 городах страны. Отметим, оставить заявку на курьерскую доставку также можно по телефону: 8-800-200-5055 (звонок бесплатный).

Мобильное приложение Почты России позволяет максимально быстро и просто отследить свое почтовое отправление. Оно интегрировано с сервисом отслеживания торговой площадки AliExpress. При отправке заказа продавцом, трекинг номер для отслеживания автоматически попадает в перечень посылок, отслеживаемых в приложении Почты. Там же можно найти ближайшее отделение связи, заполнить бланк извещения, найти индекс по адресу, вызвать курьера или заказать доставку посылки на дом, оставить отзыв о работе почтового отделения или получить консультацию.

Официальное мобильное приложение Почты России было введено в эксплуатацию в 2014 году. Сегодня оно входит в ТОП-3 по России в категории "Бизнес" (Android) и ТОП-10 категории "Покупки" (iOS). Ежедневная аудитория приложения составляет 1,5 миллиона пользователей.

Метки: почта России, приложение

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