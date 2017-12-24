Apple внедряет обновление для старых "айфонов", чтобы обеспечить сохранение заряда

В понедельник, 18 декабря Primate Labs – компания, которая производит приложение для измерения скорости процессора iPhone, опубликовала данные, свидетельствующие о большем потреблении энергии на моделях Apple iPhone 6 и iPhone 7 по мере старения батареи, сообщает ЕНВ.

Корпорация Apple в среду признала, что компания предпринимает некоторые меры для снижения энергопотребления. По словам представителей компании, это может привести к замедлению работы процессора. Батареи старых телефонов не смогут обеспечить мощность, требуемую процессору, если оптимизировать их работу с точки зрения энергопотребления. Дело в том, что, в принципе, все литий-ионные аккумуляторы, а не только те, что используются в продуктах Apple, со временем начинают работать хуже. Некоторые проблемы имеются у пользователей старых "айфонов" и при зарядке устройства.

"В прошлом году мы выпустили обновление для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить неожиданное завершение работы устройства, - говорится в заявлении Apple. – Теперь мы расширили эту функцию для iPhone 7 и планируем распространить и на другие модели в будущем".

"В конце 2016 года внезапная проблема выключения телефонов стала широко распространённой среди iPhone, что вынудило Apple выпустить исправление программного обеспечения, которое привело к небольшому замедлению работы телефонов со старыми аккумуляторами", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что данную проблему принято решать путем замены батареи телефона. Компания долгое время подвергалась критике со стороны пользователей, поскольку батареи крайне сложно заменить самостоятельно. Сейчас данная процедура уже вошла в привычку для тех, кто долго пользуется одним и тем же телефоном от Apple.