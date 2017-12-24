Россиянам "простят" долги по налогам в 2018 году

Налоговую амнистию по массовому списанию безнадежных долгов россиян по налогам одобрила Госдума. На подготовку поправок, инициированных президентом, у депутатов ушло меньше недели, сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

Поправки в Налоговый кодекс, которые были приняты депутатами Госдумы во втором чтении, позволяют списать с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки по ряду налогов, а также задолженности ИП по страховым взносам.

Напомним, эти положения были добавлены к законопроекту об уточнении налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), который уже был принят Думой в первом чтении в начале декабря. Как сообщалось СМИ ранее, 406 депутатов проголосовали "за" внесение поправок.

Законопроект представил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Как следует из текста поправки, в частности от уплаты налога на небольшие земельные участки освобождаются пенсионеры, инвалиды и ветераны войны, которые будут включены в льготную категорию по земельному налогу. Денежный налоговый вычет (10 тыс. руб.) будет заменен вычетом в натуральном выражении: налоговая база будет уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв. метров, находящихся в собственности льготника. Таким образом, для участков большего размера сохранится необходимость платить налог, но лишь за тот размер земли, что останется после вычета шести соток.

На пресс-конференции 14 декабря глава государства Владимир Путин подчеркнул необходимость освобождения физических лиц от образовавшейся задолженности по так называемым условным доходам.

К списку доходов, освобождаемых от НДФЛ (ст. 217 Налогового кодекса) предложено отнести доходы с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом. Однако, "условные доходы", полученные после 1 декабря 2017 года, снова будут облагаться НДФЛ. Об этом рассказал Андрей Макаров.

Третье чтение законопроекта прошло сегодня, 21 декабря. Согласно документу, безнадежными к взысканию признаются и долги индивидуальных предпринимателей, которые также подлежат списанию. Напомним, последний раз "налоговая амнистия" в России проходила в предвыборном 2011 году. Тогда гражданам простили налоговую задолженность в размере 33 млрд. рублей. В этот раз размер суммы задолженности, которая подлежит списанию, составит около 75 млрд. рублей.