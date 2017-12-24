Вместо стадиона "Динамо" будет создана прогулочная зона и построен культурный центр

В ближайшем будущем вместо стадиона "Динамо" во Владивостоке построят прогулочную зону и культурный центр, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Спортивный объект осмотрели заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в четверг, 21 декабря.

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, курирующий развитие физической культуры и спорта в регионе, отметил, что по центру Владивостока проходят прогулочные маршруты, востребованные у всех туристов, и объяснил: "Стадион рассчитан на 10 тысяч человек, но поскольку расположен в самом центре города, где рядом находится и кинотеатр, и крупная гостиница, и порт, и масса административных зданий, в дни проведения футбольных матчей болельщикам из-за большой загруженности дорог, сложно добираться на матчи, автомобильное движение здесь практически парализуется". Он, также, отметил что стадион "Динамо" сейчас располагается на площади почти 4,5 гектара, тогда как новый футбольный стадион займет более трех гектаров и сможет вместить 15 тысяч зрителей.

В свою очередь, Андрей Тарасенко отметил, что согласно новому проекту стадион будет перенесен в другую часть города. Это повысит транспортную доступность спортивного объекта, а также вернет центру Владивостока его исторический облик. Освободившуюся территорию, по словам врио губернатора края, используют под создание прогулочной зоны и строительство единого культурного центра. "У нас есть поручение Президента России Владимира Путина по созданию в крае филиалов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Было бы логично разместить все объекты в одном месте, а на оставшейся территории восстановить прогулочную зону", – сказал глава региона.

В ходе представления проекта вице-премьеру, Павел Серебряков пояснил: "Мы подобрали два возможных участка под размещение объекта: один – в микрорайоне Снеговая Падь, а второй – более предпочтительный – в районе золоотвала, где построена новая транспортная развязка". По итогам осмотра футбольного поля "Динамо", а также прилегающей к нему территории, включая Спортивную Набережную, Юрий Трутнев выразил одобрение озвученным планам.

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