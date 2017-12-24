Владимир Путин подписал поправки по прибрежному рыболовству

Президентом России внесены изменения в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов". Документ подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ЕНВ.

Поправки приняты Госдумой 8 декабря 2017 года и одобрены Советом Федерации 15 декабря 2017 года.

Документом устанавливается, что Росрыболовство будет оценивать такое имущество, следить за его использованием и осуществлять проверки. Кроме того, постановлением на Министерство сельского хозяйства России возложены полномочия по утверждению порядка сдачи в аренду федерального имущества, расположенного в границах морских портов.

В законе уточнены требования к прибрежному рыболовству – исключена транспортировка уловов, рыбной и иной продукции в замороженном виде.

Согласно поправкам, с 1 января 2019 года уловы водных биоресурсов, добытые (выловленные) при ведении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде.