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Общество

21 декабря 2017, 18:40
В ВВО стартовал первый отборочный этап конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск"

В ВВО стартовал первый отборочный этап конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск"

Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой

На общевойсковых полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях стартовал первый отборочный этап конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", сообщает ЕНВ.

В борьбу за право выхода в следующий этап вступили танковые экипажи и мотострелковые подразделения соединений округа, из которых только около 40 танковых и 40 экипажей БМП выйдут во второй отборочный этап, который состоится в общевойсковых объединениях округа.

В настоящее время, в ходе проведения первого этапа, экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе во фланговой стрельбе.

Также в программу отбора включено прохождение маршрута с препятствиями, в частности участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, колейный мост. 

Метки: ВВО, Танковый биатлон

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