ДВФУ подбирает кадры для Центра цифровой экономики

На выставке "Дни Дальнего Востока" в Москве Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) объявил о старте открытого набора команды для управления Центром цифровой экономики - первым на Дальнем Востоке. Старт набора кандидатов был объявлен на Ярмарке вакансий, организованной Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

ДВФУ - один из наиболее крупных университетов России, форпост развития науки и образования Дальнего Востока. На площадке университета открывается инновационный центр, созданный для развития цифровой экономики на Востоке страны. В нем будут обучать студентов и развивать проекты по направлениям: цифровые технологии, Big Data, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые и новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей.

В настоящий момент ДВФУ набирает команду руководителей центром. Претенденты должны обладать компетенциями в одной или нескольких из перечисленных областей, иметь высшее образование (в приоритете экономическое, техническое, IT), опыт работы от трех лет на руководящей позиции в аналогичных или связанных с IT-деятельностью областях. Кроме того, потребуются знание рынка и трендов в области развития информационных технологий, практические навыки проектной деятельности. Место в команде и компенсация будут подобраны в соответствии с компетенциями и потенциалом кандидата в ходе очного собеседования.

Методика открытого отбора кадров для Центра цифровой экономики была разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ) и проводится в три этапа: удаленное решение рабочих кейсов, приглашение на деловую игру, по итогам которой будут отобраны специалисты для финального собеседования.

Для участия в открытом отборе зарегистрируйтесь в информационной системе АСИ Leader-ID, загрузите свое резюме и до 6 января решите два кейса. Далее, при успешном прохождении, вы будете приглашены на второй этап.

"Сегодня в ДВФУ работает около 6500 сотрудников. Мы на постоянной основе привлекаем профессионалов высокого уровня - профессоров, исследователей, научно-педагогические кадры из ведущих вузов страны и из-за рубежа, - пояснил ректор ДВФУ Никита Анисимов. 0 Рассчитываем, что с помощью наших партнеров нам удастся собрать высокопрофессиональную команду специалистов, способную бросить вызов времени и ускорить процесс внедрения цифровой экономики в России".

Напомним, ДВФУ создает на острове Русском научно-технологическую долину и IT-кластер, привлекая профессионалов и интеллектуалов со всей страны. В сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума был открыт "Технопарк Русский". Руководство университета ставит амбициозную цель: сделать ДВФУ академическим форпостом страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.