Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

21 декабря 2017, 18:20
ДВФУ подбирает кадры для Центра цифровой экономики

ДВФУ подбирает кадры для Центра цифровой экономики

Претенденты должны иметь высшее образование, опыт работы от трех лет на руководящей позиции в аналогичных или связанных с IT-деятельностью

На выставке "Дни Дальнего Востока" в Москве Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) объявил о старте открытого набора команды для управления Центром цифровой экономики - первым на Дальнем Востоке. Старт набора кандидатов был объявлен на Ярмарке вакансий, организованной Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

ДВФУ - один из наиболее крупных университетов России, форпост развития науки и образования Дальнего Востока. На площадке университета открывается инновационный центр, созданный для развития цифровой экономики на Востоке страны. В нем будут обучать студентов и развивать проекты по направлениям: цифровые технологии, Big Data, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые и новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей.

В настоящий момент ДВФУ набирает команду руководителей центром. Претенденты должны обладать компетенциями в одной или нескольких из перечисленных областей, иметь высшее образование (в приоритете экономическое, техническое, IT), опыт работы от трех лет на руководящей позиции в аналогичных или связанных с IT-деятельностью областях. Кроме того, потребуются знание рынка и трендов в области развития информационных технологий, практические навыки проектной деятельности. Место в команде и компенсация будут подобраны в соответствии с компетенциями и потенциалом кандидата в ходе очного собеседования.

Методика открытого отбора кадров для Центра цифровой экономики была разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ) и проводится в три этапа: удаленное решение рабочих кейсов, приглашение на деловую игру, по итогам которой будут отобраны специалисты для финального собеседования.

Для участия в открытом отборе зарегистрируйтесь в информационной системе АСИ Leader-ID, загрузите свое резюме и до 6 января решите два кейса. Далее, при успешном прохождении, вы будете приглашены на второй этап.

"Сегодня в ДВФУ работает около 6500 сотрудников. Мы на постоянной основе привлекаем профессионалов высокого уровня - профессоров, исследователей, научно-педагогические кадры из ведущих вузов страны и из-за рубежа, - пояснил ректор ДВФУ Никита Анисимов. 0 Рассчитываем, что с помощью наших партнеров нам удастся собрать высокопрофессиональную команду специалистов, способную бросить вызов времени и ускорить процесс внедрения цифровой экономики в России".

Напомним, ДВФУ создает на острове Русском научно-технологическую долину и IT-кластер, привлекая профессионалов и интеллектуалов со всей страны. В сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума был открыт "Технопарк Русский". Руководство университета ставит амбициозную цель: сделать ДВФУ академическим форпостом страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Метки: ДВФУ, кадры

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

По МТК "Приморье-2" "Морской порт в бухте Троицы" осуществил доставку груза в Южную КореюПо МТК "Приморье-2" "Морской порт в бухте Троицы" осуществил доставку груза в Южную Корею
вчера, 13:00
Отправителями явились китайские промышленные компании, которые отгрузили рыбопродукцию, зерно и сою в Южную Корею
S7 Airlines предложила пассажирам услугу самостоятельной регистрации багажаS7 Airlines предложила пассажирам услугу самостоятельной регистрации багажа
вчера, 12:20
Оценить удобство самостоятельной регистрации багажа пока могут пассажиры вылетающие из московского аэропорта Домодедово
Тайваньская судоходная компания зашла в проект игорной зоны "Приморье"Тайваньская судоходная компания зашла в проект игорной зоны "Приморье"
22 декабря 2017, 15:30
Компания работает по таким направлениям, как недвижимость, ритейлинг и ведение туристических услуг на территории материкового Китая

Последние новости

В воскресенье в Приморье ожидается снегВ воскресенье в Приморье ожидается снег
вчера, 13:20
С понедельника в крае станет резко холодать
Японская компания представила мастер-план Владивостокского городского округаЯпонская компания представила мастер-план Владивостокского городского округа
вчера, 11:30
Район Первой речки, по словам представителя японской компании, может превратиться в настоящий бизнес-центр
Спасти бездомное животное во Владивостоке обойдется в кругленькую суммуСпасти бездомное животное во Владивостоке обойдется в кругленькую сумму
вчера, 11:10
Почему фонды отказываются участвовать в жизни четвероногих "бродяг"

От первого лица

Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+