Приморские бизнесмены намерены поставлять морские водоросли и синтетический каучук в Северную Корею

В ходе рабочей встречи в краевой Администрации делегация деловых кругов КНДР во главе с заместителем Министра внешнеэкономических дел Ли Мён Саном обратилась к специалистам центра с просьбой организовать встречу с приморским бизнесом. На организованном краевым департаментом международного сотрудничества мероприятии институт развития подробно презентовал свои услуги, включая содействие в организации международных деловых переговоров, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Уже через два дня Центр развития экспорта собрал целый ряд компаний Приморья и представителей северокорейской делегации, чтобы стороны могли обсудить возможности экспорта приморской продукции в КНДР. Край представили такие компании, как "Хасан-инвест", "Молодец-ДВ", "Альбион", "Бизнес-Колледж "ЛИДЕР" и "Ресурс-Инвест".

"На встрече обсуждались перспективы строительства в Хасанском районе северокорейского ресторана и торгового павильона традиционных корейских товаров. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в поставке мыльного сырья, морских водорослей, синтетического каучука из Приморья в КНДР. Предприниматели обменялись контактами и заключили предварительные договоренности", – сообщили в Центре развития экспорта