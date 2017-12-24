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Экономика

21 декабря 2017, 15:20
Приморские бизнесмены намерены поставлять морские водоросли и синтетический каучук в Северную Корею

Приморские бизнесмены намерены поставлять морские водоросли и синтетический каучук в Северную Корею

Встречу предпринимателей Приморья и Северной Кореи организовал краевой Центр развития экспорта

В ходе рабочей встречи в краевой Администрации делегация деловых кругов КНДР во главе с заместителем Министра внешнеэкономических дел Ли Мён Саном обратилась к специалистам центра с просьбой организовать встречу с приморским бизнесом.  На организованном краевым департаментом международного сотрудничества мероприятии институт развития подробно презентовал свои услуги, включая содействие в организации международных деловых переговоров, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Уже через два дня Центр развития экспорта собрал целый ряд компаний Приморья и представителей северокорейской делегации, чтобы стороны могли обсудить возможности экспорта приморской продукции в КНДР. Край представили такие компании, как "Хасан-инвест", "Молодец-ДВ", "Альбион", "Бизнес-Колледж "ЛИДЕР" и "Ресурс-Инвест".

"На встрече обсуждались перспективы строительства в Хасанском районе северокорейского ресторана и торгового павильона традиционных корейских товаров. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в поставке мыльного сырья, морских водорослей, синтетического каучука из Приморья в КНДР. Предприниматели обменялись контактами и заключили предварительные договоренности", – сообщили в Центре развития экспорта

Метки: водоросли, каучук, Северная Корея

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