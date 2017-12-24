Более 80% японцев считают Северную Корею военной угрозой

Более 80% респондентов, как в Японии, так и в США считают, что Северная Корея является военной угрозой для данных стран. Об этом стало известно по результатам недавнего совместного исследования японского издания The Yomiuri Shimbun и американской исследовательской компании Gallup, сообщает ЕНВ со ссылкой на японское издание.

Анкета исследования включала в себя закрытый перечень ответов из стран и регионов, которые составители опроса посчитали потенциальными военными угрозами для стран Запада. По результатам исследования, Северная Корея заняла первое место. 83% респондентов из Японии, и 82 – из США – назвали КНДР в качестве потенциальной угрозы.

Второе место по результатам опроса в Японии занял Китай (67% ответов), а в США – Ближний и Средний Восток (63%). Третье место в списке угроз обеих стран заняла Россия. 55% американцев и половина японцев назвали РФ в качестве вероятной военной угрозы своим странам.

В Соединенных Штатах ответ "КНДР" впервые прозвучал от более 80% респондентов. Данные опросы проводятся с 2006 года. Последний раз более 80% ответов было отдано за вариант "Ближний и Средний Восток" в 2015 году. Тогда 82 процента опрошенных видели в этом регионе угрозу мировой безопасности.

Совместное телефонное исследование было проведено в период с 1 по 3 декабря в Японии и с 27 ноября по 3 декабря в Соединенных Штатах. В каждой стране было опрошено 1025 случайно выбранных людей.

Также респондентам опроса был задан вопрос о том, рассматривают ли они последние ядерные и ракетные испытания КНДР в качестве угрозы. В Японии северокорейские запуски назвали "большой угрозой" 66% опрошенных, еще 21% – "относительной угрозой". Таким образом, на испытания Северной Кореи как на угрозу смотрят 87% японцев. В Соединенных Штатах количество считающих подобным образом чуть меньше – 85%. Причем, только 41% респондентов рассматривают действия КНДР в качестве представляющих "большую угрозу", а 44% – выбрали вариант "относительная угроза".

Напомним, 29 ноября военные Северной Кореи запустили новый тип межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить любые цели на территории Соединенных Штатов. Как отмечают социологи, это событие повлияло на результаты опроса, который, напомним, проводился с 27 ноября по 3 декабря.

Что касается того, должен ли Пхеньян обладать оружием массового поражения, то большинство респондентов из двух стран заявили, что КНДР "не следует разрешать иметь ядерное оружие". Так ответили 82% японцев и 79% американцев. Примерно одинаково на этот вопрос отвечали респонденты разных возрастов и обоих полов. Вместе с тем, 16% японских респондентов отметили, что Северной Корее "должно быть разрешено иметь ядерное оружие, но его следует запретить испытывать". Число тех, кто дал аналогичный ответ в Соединенных Штатах – 17%.

По вопросу о том, что необходимо делать международному сообществу для разрешения ситуации на Корейском полуострове, 52% японских респондентов указали на "давление" (49% выбрали этот вариант ответа в ходе предыдущего опроса, проведенного в 2016 году), а 40% сказали, что "проблему нужно решать путём диалога". Их число также немного выросло с 39% в 2016 году.

В Соединенных Штатах "давление" в качестве необходимой меры решения вопроса выбрали 56%. Примечательно, что это количество снизилось с 69%. В сторону диалога высказались 37% американцев по сравнению с 29% в 2016 году. Отметим, что в США 63% опрошенных поддержали применение силы в отношении КНДР в случае продолжения испытаний в регионе, 32% – высказались против. В Японии только 47% поддержали военные действия и 46% выступили против.