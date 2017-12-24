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Общество

21 декабря 2017, 13:40
Коллапс в районе Луговой, 17 ноября 2017 года

На содержание зимних дорог Владивостока будет потрачено 60 млн. рублей

Соответствующее решение принято по итогам прокурорской проверки

По информации краевой прокуратуры, около 60 млн. рублей будет затрачено на зимнее содержание дорог во Владивостоке. Данное решение принято по итогам прокурорской проверки, сообщает ЕНВ.

За расчистку дорог во Владивостоке ответственно МБУ "Содержание городских территорий".  Для устранения последствий снегопадов, организация закупила запчасти к снегоуборочной технике. Помимо прочего, был заключен контракт на поставку противогололедных материалов.

Напомним, в середине ноября в ходе снежного коллапса на дорогах столицы Приморья возникли крупные пробки, более 20 автобусных рейсов в Приморском крае были отменены. Въезд большегрузному транспорту в город был запрещен. В связи с инцидентом, виновные должностные лица были привлечены прокуратурой к дисциплинарной ответственности.

Метки: дороги, проверка, прокуратура, снег

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