Завтра приморское ГАИ проведет массовые проверки соблюдения правил перевозки несовершеннолетних

22 декабря в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит тематическую Памятку с выдержками из ПДД.

Проверки пройдут вблизи образовательных учреждений, мест массового пребывания граждан (торгово-развлекательные центры, центральные площади).

Напомним, с начала года за нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены свыше 17 тыс. водителей. Они оплатили административные штрафы в размере 3 тыс. рублей.